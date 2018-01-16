"خيرية الشارقة" تنظم حملة لتوزيع المساعدات للعمالة الآسيوية بمنطقة شيص

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



بحضور سالم سعيد الناعور مدير إدارة جمعية الشارقة بمدينة خورفكان، ومحمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص الجبلية، دشنت الجمعية الثلاثاء، حملتها الميدانية لتوزيع المساعدات على العمالة الأسيوية بمنطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان.



واستهدفت الحملة توزيع المساعدات الغذائية لمحدودي الدخل من عمال المؤسسات والمزارع الموجودة في منطقة شيص بهدف التخفيف عنهم، وتضمنت المساعدات، الارز والزيت والسكر والطحين، وبلغ عدد المستفيدين في هذا السياق قرابة 30 عاملاً.



كما قامت إدارة الجمعية بتوزيع حقائب المستلزمات الشتوية من الملابس والشراشف والبطانيات وغيرها، على نحو 40 عامل من العاملين بمشروع طريق وأنفاق شيص، بهدف توفير الأدوات التي تقيهم برد الشتاء.



وقال سالم الناعور مدير فرع جمعية الشارقة الخيرية بخورفكان، إن الحملة تأتي انطلاقاً من دور الجمعية الخيري والإنساني للتخفيف عن ذوي الدخل المحدود في المناطق البعيدة، وذلك تماشياً مع نهج القيادة الرشيدة في أن تطال أيادي الخير الجميع وفي مختلف مناطق الإمارة.



من جانبه أشاد محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص بمبادرة جمعية الشارقة الخيرية التي أدخلت البهجة والسرور على نفوس العمال البسطاء، معتبراً أن نهج التكافل الاجتماعي والدور الإنساني من وراء مثل هذه المبادرات يعلي من القيم ويحقق السعادة لدى كافة شرائح المجتمع.