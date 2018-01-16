هنا السويدي: الشارقة تتفوق على كثير من الدول في معدل مساحة المحميات الطبيعية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أشادت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود لمشاريع السياحة البيئية في مختلف أرجاء الإمارة.



وقالت السويدي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" تعقيباً على إعلان صاحب السمو الحاكم عن جملة من المشاريع البيئية الجديدة، إن الشارقة تفوقت على كثير من الدول في استيفاء المتطلبات العالمية على مستويات التنوع الحيوي والتوازن البيئي.



وأوضحت أن الشارقة وبعد اعتماد انشاء محميتي المدينة الطبيعية وجبل بحيص في منطقتي المدام ومليحة، باتت المحميات الطبيعية تشكل 9.5% من مساحتها، مضيفة انه وبانتهاء محميتي واجهة البحر في خورفكان، وسد الرفيصة في وادي شي، سيكون إجمالي مساحة المحميات في الإمارة 15%، وهو المعدل المطلوب دولياً، وعجزت كثير من البلدان عن تحقيق هذا الإنجاز.



واعتبرت السويدي أن الشارقة بما تزخر به من مقومات وإنجازات في هذا السياق، برؤى صاحب السمو الحاكم، تستحق عن جدارة لقب عاصمة السياحة البيئية في الدولة.



ولفتت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن الهيئة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، حققتا الكثير من المنجزات في مشروع كلباء للسياحة البيئية، منوهة إلى أن الإعلان عن مشروع واجهة كلباء يأتي في إطار استكمال الشق الاستثماري والتجاري، وفي سياق تعزيز المردود الاقتصادي والسياحي في المدينة.



وأضافت السويدي: من بين مشاريعنا في ‎محمية القرم، إنشاء مركز كلباء للتعلم وسيكون الأول من نوعه في الساحل الشرقي في مجالات الدراسات والأبحاث والمسوحات الخاصة بتأهيل السلاحف بالتعاون مع ‎جامعة الشارقة فرع كلباء.



ونوهت السويدي، أن المركز سيشكل إضافة نوعية للمؤسسات الموجودة في محميتي الغيل والحفية، وهما مركز الطيور الجارحة، ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية.



وقالت السويدي، إن محمية القرم في غضون 4 سنوات من بدء إعادة تأهيلها تشهد ازدهاراً في عودة حركة وتعشيش الطيور بها، وبتوجيهات صاحب السمو ‎حاكم الشارقة هناك مشروع لترميم وتطوير جسر مدخل المحمية، وإنشاء جسر علوي بالممر المائي بالقرم لتمكين الزوار مستقبلاً من مشاهدة الطيور والحيوانات بالمحمية.



وعن مشروع محمية واجهة البحر بمدينة خورفكان، والذي أعلن عنه صاحب السمو الحاكم.. قالت السويدي، أن محمية واجهة البحر ستشمل جزيرة القرش وستكون محمية متكاملة تشتمل على ميل ونصف بحري كمنطقة حماية وتمتد لساحل الشاطئ وصولاً لموائل جبلية طبيعية، لافتة إلى أن ‏‎المحمية تستهدف كغيرها من المحميات تعزيز التوازن البيئي والتنوع الحيوي والتصدي لأعمال الصيد والغوص الجائر وستكون محمية متكاملة المرافق والخدمات في بقعة تعد مقصداً للزوار لما بها من كنوز طبيعية متفردة.



واختتمت السويدي تصريحها بالإشارة إلى مشروع جديد أعلن عنه صاحب السمو الحاكم أيضاً، وهو مشروع محمية متكاملة في منطقة سد الرفيصة بوادي شي ويتضمن المشروع إعادة تأهيل المنطقة الجبلية هناك وإطلاق بعض الحيوانات المهددة بالانقراض.