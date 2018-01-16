مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى ينظم محاضرة بمناسبة عام زايد

الشارقة 24:





ينظم مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسط، الأربعاء، محاضرة يلقيها معالي زكي أنور نسيبة وزير الدولة، أولى مبادراته لعام زايد 2018، في قاعة المركز الثقافي بنادي الذيد الرياضي الثقافي.

وصرح سعادة راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء الأمور في المنطقة الوسطى، بأن عام زايد سوف يكون ملهماً لنا جميعاً وسوف ننهل من إرث وسيرة المغفور له بأذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث وضع مجلس أولياء الأمور عدد من المبادرات والفعاليات الخاصة بعام زايد وأولى هذه المبادرات محاضرة بعنوان "زايد ... قصة قائد ودولة" يلقيها شخصية وطنية قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معرفاً إياه بأنه رافق زايد وعايش المسيرة، وساهم في التنمية بإخلاص، وهو معالي زكي أنور نسيبة وزير الدولة، الذي سيتحدث عن سيرة زايد العطرة، وستلقي هذي المحاضرة الضوء على جانب من شخصية الوالد المؤسس، والقائد الملهم، وحكيم العرب، لنغرس في نفوس الشباب والصغار إرث زايد الكبير وملامح شخصيته وآماله ومواقفه الخالدة.

وأكد المحيان، اننا نسعى لتجسيد المكانة الاستثنائية والفريدة التي يمثلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لدى كل إماراتي، فهو القائد المؤسس لدولة الامارات، ووضع أسس النهضة العصرية التي تشهدها دولة الإمارات على المستويات كافَّة، وهو رمز الحكمة والخير والعطاء، ليس في الإمارات والخليج فحسب، وإنما على كافة المستويات العربية والدولية ولا تزال مواقفه ومبادراته شاهدة على حكمته وعبقرية شخصيته.

وتقدم سعادة راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير زكي أنور نسيبة وزير الدولة لتلبية دعوتنا وتشريفه هذه المحاضرة وإتاحة الفرصة أمام الشباب والجيل الحالي أن يستمع ويتعلم ويعرف عن حياة زايد الخير من خلال معالي الوزير، كما دعا المحيان كل المواطنين للمشاركة وحضور هذه المحاضرة الوطنية الهامة.