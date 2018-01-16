مجلس إدارة "الشارقة القابضة" يناقش عدة قضايا ومقترحات

الشارقة 24:

ناقش أعضاء مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة في اجتماع لهم الأسبوع الماضي، عدة قضايا وأمور وأفكار، وجملة من الموضوعات المرتبطة بعمل الشركة، تتعلق بالاستمرار في نهج الشركة الذي حقق نجاحات وتقدماً وتطوراً في مختلف مشاريعها، وغيرها من المقترحات والخطط التي تسهم في استمرار مسيرة التنمية والتقدم للشركة ومشاريعها.

كما أثنى المجتمعون على أداء فرق العمل وما حققته في مشوار العمل في مختلف المشاريع التي تعمل عليها الشركة. وتضمن الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة، تلاوة المحضر السابق ومتابعة قرارات اجتماع المجلس السابق، ومناقشة تقرير الشركة المالي، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الإدارة الخاص بمشروع الزاهية، وما يستجد من أعمال. وترأس الاجتماع سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة، بحضور الرئيس التنفيذي، وليد الهاشمي، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وقال سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة، كانت النقاشات والموضوعات والأفكار التي طرحها أعضاء المجلس حيوية ومهمة، وتصب في عملية الاستمرار في نهج الشركة الهادف إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح والتميز والابتكار بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في التنمية والتطوير، وبما يسهم في الاستمرار في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاستثماري في الشارقة، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والترفيه للسكان، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن الاجتماع أشاد بكل ما حققته الشركة من إنجازات تؤكد على مكانتها كشركة رائدة في تطوير مجموعة من المشاريع في إمارة الشارقة، في ظل حرصها والتزامها بضمان احترام مشاريعها للقيم الراسخة في الإمارة، مع تركيز خاص على أهمية العائلة والمجتمع.

ولفت إلى أنه تم استعراض الخطط والتطورات للعام الماضي، والأفكار والمشاريع القادمة للعام 2018، ومناقشة جدول الأعمال بكل بنوده، كما تم الاطلاع على النتائج المتحققة في مشروع الزاهية، المشروع الحيوي المميز والمجمع التطويري المتكامل متعدد الاستخدامات.

وتابع: ناقش الاجتماع أيضاً التطورات والنتائج والتقدم في الأعمال والإنشاءات، والفعاليات المجتمعية التي تعكس روح وقيمة مفهوم السعادة وتجلياته، وأهمية وضرورة التركيز عليها لما تتضمنه من ترجمة لتوجه الدولة في هذا الشأن.

وتم كذلك البحث والمراجعة للخطط والمخططات لمشاريع متاجر الثلاثة الجديدة القادمة، ومناقشة مشاريع متاجر والتطورات الحاصلة في ظل هذا المشروع الذي يعتبر مفهوماً جديداً للمركز التجاري المجتمعي، يهدف إلى تزويد الأحياء السكنية بمنتجات وخدمات عالية الجودة.

وأثنت الشركة على ما تحقق من تطور وتقدم في المشروعات والمراحل الجديدة التي تم إطلاقها في مختلف المجالات والقطاعات والأعمال والمشروعات عموماً، وعلى الفعاليات المجتمعية التي تبث روح ومضمون السعادة.