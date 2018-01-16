"خيرية الشارقة" تدشن أولى مشاريعها الخيرية في 2018

الشارقة 24:



استكمالاً لأعمالها الخيرية في جمهورية السودان الشقيقة، دشنت جمعية الشارقة الخيرية أولى مشاريع عام زايد 2018 في منطقة الفتح بجمهورية السودان وقد تضمنت المشاريع الجديدة مستوصف صحي إلى جانب مدرسة لتعليم البنات ومركز خدمي يقوم على تقديم الرعاية الشاملة لمكفولي الجمعية من الأيتام والأسر المتعففة.

وأفاد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات أنه تم البدء في تنفيذ أجندة الجمعية لعام زايد 2018، حيث قام وفد الجمعية خلال جولته الأخيرة بالسودان مطلع الشهر الجاري برئاسة عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي بوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الهامة بمدينة الفتح والتي تعد موقعاً خصباً لتنفيذ المشاريع الخيرية والإنشائية، مشيراً إلى أن مدينة الفتح من المناطق الكبرى حيث تصل مساحتها إلى 25 كم، وتبعد عن العاصمة الخرطوم قرابة 60 كم وهي منطقة ممتدة على اطراف العاصمة يسكن بها قرابة 41 ألف نسمة من ذوي الدخل المحدود القادمين من مناطق وولايات أخرى، إلى جانب الفقراء وتفتقر المنطقة إلى المنشآت الخدمية ومراكز الرعاية الأساسية من مستوصفات صحية إلى مدارس تعليمية ومساجد ومدن سكنية.

وتابع: إن المشاريع المستحدثة شملت وضع حجر الأساس لمركز التنمية الاجتماعية والذي يهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة للمكفولين ويتكون من قاعات يتم استخدامها في عقد الدورات التدريبية والمخيمات للمكفولين إلى جانب فصلين لتدريس القران وعلومه، كما تم تدشين مشروع مستوصف الشارقة2 على مساحة 2500 م2 ويتكون من 8 غرف ويضم مختبر لإجراء التحاليل الطبية للمرضى وصيدلية وعيادة للعمليات البسيطة وعنبر انتظار للرجال وأخر للسيدات بجانب مكتب للتأمين الصحي والمالية وعيادة خاصة بالطبيب العام وأخرى للطبيب الأخصائي، مضيفا أن تضم أيضاً إنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بنات يمكنها استقبال نحو 300 طالبة وتضم 6 فصول تعليمية.

وأوضح الزري أن التقارير الواردة للجمعية عن مدينة الفتح بينت أن المنطقة لا يوجد بها سوى مدرسة وحيدة للتعليم الثانوي بنات مما يسبب تكدساً بها حيث تفد إليها الطالبات من كافة المناطق المجاورة و11 مدرسة للتعليم الأساسي، وقد جاءت رؤية مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي إلى إنشاء مدرسة أخرى لتحسين جودة ومستوى التعليم بالمنطقة، لافتا أن الجمعية أنشأت خلال الأعوام السابقة بمنطقة الفتح 28 مسجد و17 بيت للفقراء ومستوصف الشارقة الصحي1 الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية لأعداد غفيرة من المرضى بمناطق متعددة تابعة لمدينة الفتح.