شرطة الشارقة تنظم برامج ترفيهية لأبناء نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية

الشارقة 24:

قامت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، صباح الثلاثاء، بتنظيم احتفالية بمناسبة يوم الطفل الخليجي الذي يوافق 15 من يناير من كل عام، لأبناء النزيلات بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، ومنطقة الشارقة الطبية، وجمعية الإمارات للتطوع، وجمعية فرسان الإمارات، والعديد من المتطوعين من الأفراد، بهدف تعزيز ثقة النزلاء والنزيلات بالخدمات التي تقدمها المؤسسة العقابية والاصلاحية وخاصة أمهات الاطفال.

حضر الاحتفال العقيد احمد عبد العزيز شهيل مدير ادارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء الفروع بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة.

حيث قامت منطقة الشارقة الطبية بإجراء فحوصات طبية لأبناء النزيلات من الأطفال بالإضافة الى العديد من البرامج الترفيهية داخل دار الأمان بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة التي تم العمل بها منذ عام 2008 بهدف إيواء أبناء النزيلات الذين يقل أعمارهم عن سنتين وهي فترة الرضاعة الطبيعية وحديثي الولادة، ولذلك بهدف رفع العناء عن النزيلات خصوصاً خلال فترة الحضانة لمنح الام فرصة الانخراط في البرامج التأهيلية وفي نفس الوقت الإبقاء على الطفل قريباً منها ليتسنى لها رعايته.

من جانبها، قالت العقيد منى سرور إن نزيلات المؤسسة يحظين برعاية خاصة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر انتهاج سياسة متكاملة ترمي إلى تشجيع النزيلات على عدم العودة إلى سلك الطرق الخاطئة، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود الرسمية والمجتمعية الرامية إلى صياغة شخصياتهن وغرس القيم الإنسانية والتربوية في نفوسهن، وجاء تنظيمنا لهذا اليوم الذي هدفنا من خلاله إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس ابناء النزيلات وأبنائهن.