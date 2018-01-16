سلطان القاسمي يطلق 3 مشاريع تطويرية جديدة لـ "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"

الشارقة 24 - الشفيع عمر:





أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"، الثلاثاء، 3 مشاريع تطويرية في الشارقة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي، عبر شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة "إيجل هيلز" وذلك في حفل خاص أقيم في مركز أكسبو الشارقة.

وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة إيجل هيلز عن تأسيس شركة جديدة باسم "إيجل هيلز الشارقة للتطوير" تتولى تطوير المشاريع الثلاثة المعلن عنها بدايةً من الربع الأول من العام الجاري، فيما سيتم تسليم المشاريع ما بين 2019 و2020.

وتتضمن قائمة المشاريع الثلاثة كل من "جزيرة مريم"، و"واجهة كلباء"، و"قصر الخان"، وهي ثلاثة من أبرز المشاريع التطويرية المتكاملة التي من شأنها تعزيز معايير المرافق السكنية والسياحية والترفيهية والضيافة والتجزئة وأساليب الحياة المجتمعية في الشارقة ومدينة كلباء في المنطقة الشرقية.

وخلال كلمتها في حفل الإطلاق قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي "حققت إمارة الشارقة قفزات نوعية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، من خلال ترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ولقد واكبت (شروق) مسيرة التنمية في الشارقة عبر مساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والتجارة".

وأضافت قائلةً "نعمل في (شروق) بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على رفد الشارقة بكافة مقومات النجاح ونسعى لتقديم الدعم للشركات ورجال الأعمال وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، واليوم نجتمع سوياً لإعلان شراكة استراتيجية جديدة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة "إيجل هيلز" لإطلاق ثلاثة مشاريع نوعية في إمارة الشارقة ستوفر آفاقاً جديدة من الرفاهية لقاطنيها وذلك انطلاقاً من إيماننا بالإمكانيات المذهلة التي تحظى بها".

وأعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي عن ثقتها الكبيرة بالشراكة الجديدة وما ستحققه من إضافة نوعية للقطاع العقاري في إمارة الشارقة، وما ستشكله من ترجمة لجزء من رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تحقيق جذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد على أرض الواقع.

من جانبه، قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز" ونائب رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"، في كلمته إلى الحضور "تعتبر الشارقة مدينة عريقة تمثل رمزاً لقيمنا الوطنية، وثقافتنا العربية الأصيلة، حيث تستقبل الجميع بمودة وترحيب، وتبشّر بغدٍ مشرق، بفضل ما تشهده من حركة تنمية كبيرة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

وتابع العبار قائلاً " إن كشف النقاب عن هذه المشاريع الرائدة في الشارقة مع شركائنا في "شروق" يدل على التزامنا بالمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات الشمالية. ومن شأن هذه المشاريع الثلاثة أن تقدم للمجتمع المحلي مستوى متميزاً من تجارب المعيشة والرفاهية ونمط حياة جديد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استقطاب عدد أكبر من الزوار إلى الشارقة وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الإمارة. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تطوير هذه المشاريع وفق أعلى معايير التميز في التصميم وجودة البناء".

جزيرة مريم

تعتبر الجزيرة أكبر المشاريع الثلاثة من حيث القيمة والمساحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تصل كلفته التطويرية إلى 2.4 مليار درهم، وتمتد الجزيرة على نحو 460 ألف متر مربع، تم تخصيص 310 آلاف متر مربع منها للبناء.

وتمثل "جزيرة مريم" الواقعة في بحيرة الممزر مشروعاً رئيساً تم تصميمه ليكون مدينة مصغرة ضمن مدينة الشارقة، إذ تضم واجهة مائية تتوسط المرافق السكنية والتجارية للمدينة، توفر إطلالات مباشرة على بحيرتي الممزر والخان، بالإضافة إلى أفق مدينة الشارقة. وتحتضن الجزيرة عدداً من القرى المصممة بأسلوب فريد وعصري، وتقدم باقة متميزة من الفرص والعروض للإقامة، وقضاء العطلات، والاستمتاع بالحياة الاجتماعية والأعمال، الى جانب القيام بالأنشطة المجتمعية اليومية برفقة العائلة والأصدقاء، من خلال المجمعات التجارية والسكنية، ومجموعة المطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والمرافق الترفيهية ومرسى السفن، والمنتزهات الخضراء.

ويتضمن مشروع جزيرة مريم مبانِ منخفضة الارتفاع لا يتجاوز ارتفاعها 8 طوابق، تتضمن 1890 شقة سكنية، وفلل، وفنادق فاخرة من فئتي 4 و5 نجوم توفر أكثر من 600 غرفة فندقية، وأكثر من 100 مطعم ومقهى تمتد على الواجهة المائية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الخدمية المختلفة، أهمها نادٍ صحي، ومركز لياقة بدنية، وحوض سباحة، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال.

وسيتم البدء في تطوير المشروع في الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم تسليمه في موعد متوقع بحلول نهاية عام 2019.

واجهة كلباء

أما مشروع "واجهة كلباء" فهو أحد أبرز مشاريع التجزئة في المنطقة الشرقية، وتصل مساحة المناطق المخصصة للبناء فيه إلى نحو 17 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير منها 11.2 ألف متر مربع، وتبلغ كلفة تطويره 160 مليون درهم. ويعتبر مشروع واجهة كلباء المرحلة الأولى لمشروع متكامل يستهدف تطوير المنطقة المحيطة بأكملها، وفقاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الساعية إلى تطوير كافة مدن إمارة الشارقة.

ويقع المشروع ضمن "مشروع كلباء للسياحة البيئية" محاذياً لبحيرة هادئة محاطة بأشجار القرم، موفراً تجربة سياحة بيئية فريدة في إحدى أجمل المناطق وأكثرها هدوءً على مستوى الدولة، في المنطقة الشرقية.

ويضم المركز التجاري ضمن واجهة كلباء 86 محلاً تجارياً، ويحتضن علامات تجارية محلية وعالمية، كما يراعي في تصميمه توفير تجربة تسوق خارجية فريدة للزوار والسياح والمقيمين بنمط المحلات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى إنشاء مساحة خارجية، لتقديم المأكولات والمشروبات، تتيح الاستمتاع بالإطلالة الساحرة في الهواء الطلق طوال العام.

ويشتمل المركز أيضاً على العديد من المطاعم الداخلية والخارجية ومنطقة لألعاب الأطفال، إلى جانب منتزه رائع يحيط بالبحيرة، ما يوفر للزوار أجواء تبعث على الاسترخاء، ويتيح بنزهة هادئة على الممشى المحيط بضفاف البحيرة، الى جانب توفر سوبرماركت ومركز للترفيه العائلي وردهة كبيرة للطعام.

ومن المقرر إطلاق أعمال تطوير المشروع في الربع الأول من عام 2018، على أن يتم تسليمه في الربع الثالث من العام 2019.

قصر الخان

يشكل مشروع "قصر الخان" ثالث مشاريع "إيجل هيلز الشارقة للتطوير"، وهو أول منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم مع واجهة مائية وسط مدينة الشارقة، إذ يمتد على طول ساحل المدينة في منطقة الخان المطل على الخليج العربي، وتبلغ مساحة المشروع 66.2 ألف مربع، وتصل كلفته الإجمالية إلى 120 مليون درهم، ويضم 87 وحدة فندقية متنوعة.

ويحوّل المشروع قرية اللؤلؤ التاريخية في الخان إلى منتجع فندقي من فئة الخمس نجوم مع باحاته الداخلية الجميلة والمناظر الطبيعية الخضراء، ليوفر ملاذاً للزائرين ينعمون فيه بالراحة والاسترخاء في قلب مدينة الشارقة التي تعج بالحيوية والنشاط.

ويحافظ المشروع على أصالة المنطقة الحيوية وتقاليدها البحرية في الإمارة، مقدماً أيضاً وجهة ترفيهية ذات طابع عائلي فريد.

وسيتم تدشين أعمال التطوير في الربع الأول من 2018، على أن يكتمل العمل في المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2020.

حضر إعلان إطلاق المشروعات كل من الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد العبار رئيس شركة "إيجل هيلز"، وسعادة الدكتور راشد الليم رئيس هيئة الشارقة للكهرباء والمياه، وسعادة أحمد بن ركاض رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز أكسبو الشارقة، وسعادة مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمديرين في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من المستثمرين المحليين والعالميين.