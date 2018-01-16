مديرية شرطة المناطق الخارجية تناقش المؤشرات الاستراتيجية

الشارقة 24:

ترأس العميد علي سيف النداس مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية الاجتماع الأول والمنعقد بقاعة شهداء الوطن بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بحضور العقيد أحمد خميس المطوع نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ورؤساء المراكز والأقسام بالإدارتين الوسطى والشرقية.

تم خلال الاجتماع طرح عدة محاور ابتدأت بمناقشة المؤشرات الاستراتيجية للإدارات التابعة لمديرية شرطة المناطق الخارجية والتي تسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أمناً، إضافة إلى مناقشة مدى تحقيق أقسام التحريات والمباحث الجنائية والمرور والدوريات بالإدارتين الشرقية والوسطى مستهدفاتهم واستعراض مقارنات لمؤشرات الربع الرابع من العام 2017 ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016 والذي بدورهم قدمت أقسام التحريات والمباحث الجنائية مبادراتهم وخططهم في خفض الجرائم والتصدي لها من الجانب الجنائي كما استعرضت أقسام المرور والدوريات الخطط الموضوعة من المبادرات لضبط أمن وسلامة الطرق.

وفي محور آخر ناقش الاجتماع منظومة الجيل الرابع من خلال مراجعة تقارير السنوات السابقة ورصد فرص التحسين لإغلاق أهداف العام الجاري.

وفي نهاية الاجتماع أكد العميد علي النداس العمل على تحفيز العاملين للإبداع والابتكار بكافة المجالات الأمنية ودعا إلى زيادة طرق أبواب الاتصال والتواصل للوصول إلى المعرفة المرجوة وتحقيق أعلى مقاييس الجودة والارتقاء بالعمل الشرطي.