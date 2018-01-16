حاكم الشارقة: سنباشر ببناء متحف بيولوجي في محمية "جبل بحيص"

الشارقة 24:

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج الخط المباشر، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، إنه سيتم بناء متحف بيولوجي مفتوح الأول من نوعه على مستوى الطبيعة، في محمية جبل بحيص الطبيعية في إمارة الشارقة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى أن محمية جبل بحيص الطبيعية تحتوي على أحافير كثيرة كالحيوانات البحرية.

وكشف سموه، أن هنالك محمية سيصدر بها مرسوم قريباً هي "محمية واجهة البحر" في خورفكان، مشيراً إلى أنها ستكون معدة بجميع الخدمات والمرافق.

وقال سموه "سنقوم بإنشاء استراحة مع شلالات في خورفكان ليستمتع الناس بصوت خرير الماء".