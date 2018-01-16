"الشارقة للتعليم" يستعرض تجربة الحضانات الحكومية مع وفد ياباني

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، صباح الأحد الماضي، وفداً يابانياً مختصاً في مجال تعليم الطفولة المبكرة في حضانة الرحمانية، يرافقه الأستاذ علي الحوسني أمين عام المجلس، والأستاذ محمد الملا مدير إدارة الحضانات، وعدد من مديرات الحضانات، وذلك لاطلاعهم على تجربة الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة وتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب والممارسات.

وخلال الاجتماع، رحب الكعبي بالوفد الضيف، واستعرض تجربة الحضانات الحكومية في الإمارة وأهم مراحل التطور التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن جهته، قدم الوفد الزائر شرحاً وافياً للتجربة اليابانية في مجال تعليم الطفولة المبكرة وتطرقوا لأفضل الممارسات القائمة على منهجية (يكو مين) وهي المنهجية الأكثر شيوعاً في التعليم المبكر للأطفال في اليابان.

وبعد ذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في أروقة مبنى الحضانة، واستمعوا إلى شرح عن مرافق الحضانة المختلفة والمنهجية المتبعة لضمان نوعية الخدمات والممارسات.

وأعرب الكعبي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات لتعزيز سبل التعاون بين الجانين في مجال تعليم الطفولة المبكرة، نظراً لخصوصية وأهمية هذه المرحلة العمرية، وضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة، تقدم الوفد بجزيل الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، وأشادوا بتجربة الحضانات الحكومية وبنوعية الخدمات والممارسات التي تقدمها، آملين بتكثيف الزيارات وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة ويطور برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.