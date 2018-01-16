ثابت الطريفي يدعو الجمهور عبر "الشارقة 24" للمشاركة في مسابقة أجمل حديقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

دعا سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، الجمهور للمشاركة في مسابقة "أجمل حديقة"، والتي تنقسم إلى فئتين: أجمل حديقة منزلية، وأجمل حديقة مدرسية حكومية أو خاصة، مشيراً إلى أن المساحات الخضراء بالمدينة بلغت نحو 16 مليون متر مربع، وهي نسبة تفوق نظيرتها في الكثير من المدن العالمية المتقدمة.

وأوضح الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أنه سيتم تقييم الحديقة المنزلية وفقاً لثلاثة أنماط وهي النمط الهندسي، والنمط الطبيعي، والنمط المختلط، لضمان التنوع في الجوانب الجمالية بالحديقة.

وأشار إلى أن الجمهور يمكنه التسجيل في المسابقة حتى 30 يناير الجاري، من خلال الاتصال بالخط الساخن 993، أو التسجيل على الموقع الإلكتروني للبلدية، مضيفاً أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل تقيمه البلدية تزامناً مع احتفالات الدولة بأسبوع التشجير.