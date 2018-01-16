مصرف الشارقة الإسلامي راعياً لمؤتمر الموارد البشرية الخامس 2018

الشارقة 24:

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن رعايته لمؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس، الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بالشارقة، يومي 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل، في حرم جامعة الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت شعار "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة".

وتأتي رعاية المصرف لهذا المؤتمر انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على رعاية المؤتمرات والمعارض الأكاديمية، المرتبطة بالموارد البشرية والتوظيف والتوطين، للمساهمة في تنمية قدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز دورها الفاعل في مختلف قطاعات الأعمال، تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة، وخدمة مجتمع إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حسن البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع في مصرف الشارقة الإسلامي: "يعد مؤتمر الشارقة للموارد البشرية من أهم المؤتمرات المعنية بتطوير وتمكين الكوادر الإماراتية والتخطيط الناجح لجذب واستقطاب هذه الكوادر بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسعدنا المساهمة في رعايته انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بإنجاح الفعاليات التي تنظمها وتستضيفها إمارة الشارقة".

وأشار البلغوني أنه بفضل الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحولت دائرة الموارد البشرية بالشارقة إلى محط للأنظار على مستوى المؤسسات و الأفراد من المتخصصين في قطاع الموارد البشرية، مؤكداً أن أهداف المؤتمر المتمثلة في بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز الرؤى الابتكارية، وصناعة الأجيال الواعدة، وتنمية قطاعات الأعمال، تلتقي مع رؤية المصرف القائمة على الابتكار والإبداع والريادة، وحرصه على رفع معدلات التوطين بين الكوادر البشرية العاملة في مصرف الشارقة الإسلامي، لضمان الاستفادة المثلى من مهارات وقدرات هذه الكوادر في الارتقاء بالقطاع المصرفي المحلي.

وكان مصرف الشارقة الإسلامي قد استحدث وحدة خاصة تُعنى بخدمة المجتمع تتماشى مع المعايير العالمية المتبعة في مجال المسؤولية الاجتماعية تحت مسمى "وحدة خدمة المجتمع"، يقوم المصرف من خلالها بدعم وتبني ورعاية العديد من المبادرات والحملات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية، تماشياً مع مسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على تحقيق التميّز في مختلف المجالات.