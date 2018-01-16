"كهرباء الشارقة" تنجز 23 محطة توزيع وتوصيل التيار لـ 523 مبنى في كلباء

الشارقة 24:

كثفت إدارة كهرباء ومياه الشارقة بكلباء جهودها خلال عام 2017 لإنجاز عدد من المشروعات الحيوية والضرورية لتطوير الخدمات وتوفيرها بأفضل المواصفات، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل 3 محطات توزيع جهد 33 كيلو فولت و20 محطة صغيرة جهد 11 كيلو فولت وتوصيل التيار الكهربائي لأكثر من 523 مبنى في مختلف مناطق مدينة كلباء، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الصيانة وتطوير الشبكات.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية لتساهم في مسيرة البناء والتطوير التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على أرض الإمارة وتسعى الهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات وتحقيق منظومة التنمية الشاملة والمستدامة وتبنى الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات، مما يساهم في تقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مدينة كلباء تهدف لتطوير كافة المناطق وتوفير خدمات الكهرباء على مدار الساعة، موضحاً أن المشروعات تضمنت تشغيل محطة سور كلباء 33/11 ك.ف والتي تغذي منطقة سور كلباء وتجارية سور كلباء والربط بين محطة سور كلباء 33/11 ك.ف ومحطة ترانسكو 132/33 ك.ف وكذلك الربط بين محطة الحصن 33/11 ك.ف ومحطة ترانسكو 132/33 ك.ف ربط محطة الحصن بمحطة سور كلباء 33/11 ك.ف، كما أنجزت الإدارة مشروع إنشاء محطة الساف (2) 33/11 ك.ف والتي تغذي عدد 163 منزلاً ضمن مبادرات رئيس الدولة وانتهت من إنشاء محطة حي الجامعة 33/11 ك.ف والتي تغذي مول كلباء ومشروع نزل الرفراف بكلباء وبعض المباني الحكومية بالمنطقة وتوصيل الكهرباء لأعمدة الإنارة بمشروع الشارع الدائري بكلباء وإنشاء أكثر من 20 محطة 11/0.415 ك.ف.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء أنه تم خلال عام 2017 إصدار أكثر من 800 معاملة خلو مبنى واعتماد مخططات الكهرباء لأكثر من 400 مبنى تجاري وصناعي وتمديد خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض لأكثر من 1000 متر لتغذية المناطق الجديدة بالساف وحي البحيرة ومربع 16 وتمديد أكثر من 3000 متر من الخطوط الهوائية بمنطقة وادي الحلو، وتوصيل خدمات الكهرباء لأكثر من 360 مبنى سكنيًا وتجاريًا بمناطق مختلفة من مدينة كلباء.

وأضافت أنه ضمن مشروعات تطوير شبكات التوزيع التي نفذتها إدارة كلباء تم صيانة عدد 8 محطات 33/11 ك.ف وأكثر من 400 محطة 11/0.415 ك.ف بالإضافة لصيانة أكثر من 1000 صندوق توزيع الكهرباء وصيانة الخطوط الهوائية بالمنطقة.