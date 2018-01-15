"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تختتم البرنامج الصحي "يلا دايت"

الشارقة 24 – وام:



اختتمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي البرنامج الصحي "يلا دايت" الذي أطلق على مدار الثلاث أشهر الماضية، من خلال حفل ختامي لتكريم المتعاونين والداعمين والفائزين في البرنامج بحضور سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الانسانية وسعادة منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة في فندق هوليدي إن الشارقة.



بدأ الحفل الذي حضره الأيتام وذووهم إضافة إلى نخبة من الداعمين للبرنامج والمتعاونين مع المؤسسة بإلقاء ابنة المؤسسة مريم المهيري كلمة شكر للرعاة والداعمين تلاه كلمة باسم أبناء المؤسسة ثم قام فريق العمل في المؤسسة بتكريم الفائزين والمتعاونين في البرنامج.



وقالت منى بن هده السويدي إن الأيتام وأوصياءهم هم المحور الرئيسي والهدف المهم التي وجهت جميع برامج المؤسسة وخدماتها للارتقاء بهم ورفع مكانتهم وصون كرامتهم لتمكينهم من جميع النواحي وتقديم الإشباع المادي والنفسي لهم.