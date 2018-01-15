إطلاق مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية 31 يناير إلى 1 فبراير

الشارقة 24:



أعلن سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الشارقة للموارد البشرية، إطلاق مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية 2018م برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي ستعقد فعالياته في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2018م تحت عنوان "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة"، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والإداريين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والمعنيين والمهتمين في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الدائرة صباح الإثنين 15 يناير 2018م في مقر جامعة الشارقة، وتحدث فيه سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة أ. د. حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأحمد المهيري مدير إدارة المشاريع والبرامج بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ونورة عباس أحمد مدير إدارة التدريب بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ولمياء عبيد الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة بمطار الشارقة الدولي، وحسن عبد الله البلغوني مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمصرف الشارقة الإسلامي وحضره عدد من المدراء والمسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات والدوائر المعنية بهذا الشأن.



وفي كلمة له قال سعادة د. طارق بن خادم: نكشف اليوم عن تفاصيل وجديد مؤتمر الموارد البشرية الخامس لعام 2018م لدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تعاوناً مع كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعهد الامارات للدراسات المصرفية، وجامعة الشارقة، وبرعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومطار الشارقة الدولي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ومصرف الشارقة الإسلامي.



وقد تكاتفت هذه الجهود لتثمر في تنظيم المؤتمر للعام الخامس، ويزيدنا فخراً الرعاية الكريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة لفعاليات المؤتمر الذي لا يدخر جهداً ولا يألوا وسعاً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للدائرة ولكافة برامجها تحقيقاً لأهدافها، ليقام وعلى بركة الله المؤتمر تحت عنوان "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة".



وأوضح أن انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر الموارد البشرية يؤكد مدى النجاح الذي حققته الدائرة في تنظيمها للمؤتمر منذ انطلاقته وحتى الآن، ليأتي المؤتمر ويلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة في مجال الموارد البشرية في إطار استكمال مسيرة متميزة من مؤتمرات الموارد البشرية الأربعة السابقة والتي تناولت عدداً من الموضوعات المهمة طوال فترات انعقادها بعد أن شملت في عامها الأول رأس المال البشري والتنمية المستدامة وفي عامها الثاني المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دعم الموارد البشرية وفي الثالث قضية تمكين الكوادر الوطنية وفي الرابع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.



وأضاف أن المؤتمر هذا العام يشكل نقلة نوعية في تنظيمه من حيث الشركاء والمحاور واختيار الموضوع ليلبي حاجة مهمة من خلال محاوره التي اختيرت بعناية لتغطي جميع جوانب ما نسعى لتحقيقه من مجتمع معرفي بات يعد ضرورة ملحة تقتضيها طبيعة الدولة وإمارة الشارقة من حيث كونها بيئة جاذبة للعمل، وأهمية تضافر الجهود والمساهمة في تحقيق استراتيجية على المستوى الاتحادي والمحلي تقضي بضخ وتوظيف المعرفة والابتكار في السياسات العامة لتتأهل قوى العمل الإماراتية على أسس من الجودة والكفاءة في ظل هذا المجتمع المعرفي.



وبين أن المؤتمر سيقام يومي الأربعاء والخميس الموافقين الحادي والثلاثين من شهر يناير والأول من شهر فبراير، في مقر كلية الطب بجامعة الشارقة، وستضم جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية تم إعدادها على أيدي الخبراء والمختصين الأكاديميين والمعنيين بالموارد البشرية بناء على رؤية علمية، وتشمل مجتمع المعرفة من حيث المفهوم والأسس والتحديات والرؤى الابتكارية، ونماذج تطبيقية للمجتمع المعرفي في بيئات الأعمال، بجانب محور في مجال تكنولوجيا الاتصال التفاعلي وبناء مجتمع المعرفة، ومحور آخر في صناعة أجيال واعدة في مجتمع المعرفة، خاصة وأن أوراق العمل وكافة البرامج والورش المصاحبة في المؤتمر تمثل منصة لتحقيق الرؤية المشتركة في تطوير كافة مواردنا البشرية ليكون لها موطأ السبق في الاستعداد لسوق العمل وهي أكثر قدرة ومهارة مع المعطيات الجديدة.



وما يميز المؤتمر الخامس مشاركة 7 شركات وطنية رائدة ساهمت وفق إيمانها بالمسؤولية الوطنية في العديد من المبادرات كما وقدمت الكثير لبرنامج وفر لخصومات موظفي حكومة الشارقة.



ثم تحدث سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة معرباً عن ترحيب جامعة الشارقة باحتضان هذ المؤتمر الذي يعد الأول في العام 2018م الجاري، واستضافته في مقرها، وأوضح أنها على استعداد لتسخير كافة الإمكانات والموارد اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر.



ثم تحدث سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام قائلاً: تؤكد الشارقة أن ماتضعه من رؤى للعصر الجديد يأخذ مساره على أرض الواقع بمبادرات ومشاريع وفعاليات تسعى إلى إعداد الكوادر البشرية في الشارقة على مختلف المستويات، لتكون جاهزة للنقلات الحضارية التي تمضي نحوها.



وأضاف: وها نحن اليوم نقف عند واحدة من الجهود اللافتة على صعيد بناء الطاقات الإنسانية وتعزيز تجاربها على المستوى الوظيفي والمهني.



ويشرفنا في مؤسسة الشارقة للإعلام أن نكون رعاة وداعمين لمؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس، لنجسد ما أرساه فينا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.



وتابع قائلاً: ولأننا في مؤسسة الشارقة للإعلام ندرك تماماً ما تعنيه الرسالة الإعلامية في تفعيل وتعزيز تجارب نجاح مختلف المؤتمرات والمبادرات، فإننا نضع هذا ضمن ركائز عملنا ولا نتوانى عن رعاية وشراكة مجمل الأحداث الجارية في الإمارة.



ثم تحدث سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة قائلاً: تأتي رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهذا الحدث الذي أصبح من الأحداث الرئيسية في خريطة المؤتمرات التي تقام بالدولة وتحظى برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة للمرة الخامسة.



وتأكيداً على حرصنا على إنجاح فعالياته وعلى الشراكة الاستراتيجية مع الجهة المنظمة، وأهمية ما تفرزه مثل هذه المؤتمرات في وضع خريطة طريق واضحة المعالم للقائمين على تأهيل وتنمية الموارد البشرية المواطنة، ورفد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البشرية.



وأوضح أن عنوان الدورة الخامسة للمؤتمر "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة" بالغ الأهمية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب التي تضع منهجية تلبي الهدف.



ثم شكر أحمد المهيري من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دائرة الموارد البشرية على تنظيم المؤتمر، موضحاً حرص الهيئة على المشاركة المستمرة في المؤتمر وتعزيز الشراكة بدعم هذا الحدث الهام باستمرار.



وفي كلمة لها قالت نورة عباس أحمد من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: نحن سعداء بهذا التعاون ووجودنا كشريك استراتيجي في المؤتمر، ونثمن الجهود المشتركة في مجال التنمية البشرية، حيث ندعم ونرعى بدورنا التأهيل والتدريب في شراكتنا مع الموارد البشرية.



ثم أوضحت لمياء عبيد الشامسي من مطار الشارقة الدولي حرص الهيئة منذ بدايتها وإيماناً منها بأهمية الأيدي المدربة للحفاظ على ممتلكات الدولة حيث تمتلك الإمارات بصفة عامة والشارقة بصفة خاصة نموذجاً يحتذى به في تحسين حياة المواطنين وذلك بفضل الرؤية الحكيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة ودور الدائرة في هذا المجال، ودعماً لها في تحقيق رؤاها.



واختتم حسن عبد الله البلغوني ممثل مصرف الشارقة الإسلامي الحديث قائلاً: يسعدنا أن نشارك اليوم في مؤتمر الشارقة للموارد البشرية الخامس، الذي أثبت نجاحه على مدار السنوات الأربع الماضية. وذلك عن طريق دراسة أحدث الأفكار ونقل أفضل التجارب من خلال فريق عمل مجتهد يتوق للنجاح، بفضل الرؤية الملهمة لصاحب السمو حاكم الشارقة ، هذا الوالد الحاني والأب الفاضل، تحولت دائرة الموارد البشرية بالشارقة إلى محط للأنظار على مستوى المؤسسات والأفراد من المتخصصين في قطاع الموارد البشرية.