مديرية شرطة المناطق الخارجية تعقد جلسة عصف ذهني

الشارقة 24:

ترأس العميد علي سيف النداس مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، جلسة عصف ذهني لوضح الخطط والبرامج والمبادرات المستقبلية لعام زايد 2018، والتي عقدت بمكتب مدير المديرية، بحضور رؤساء الأقسام ومدراء الافرع والموظفين بمديرية شرطة المناطق الخارجية.



تهدف الجلسة إلى مناقشة أهم الأفكار والمقترحات التطويرية، والمبادرات التي تخدم العمل الشرطي، ووضع أفكار جديدة من شأنها العمل بروح الفريق والتفكير الجماعي وفتح آفاق جديدة لتعزيز المشاركات المجتمعية من خلال أجندة عام 2018.



وتم خلال الجلسة تبادل الآراء ومناقشتها وتقديم عدد كبير من الأفكار والمقترحات حول أفضل السبل التي من الممكن أن تساهم بشكل إيجابي وفعال في تطوير منظومة العمل بمديرية شرطة المناطق الخارجية.

وفي نهاية الجلسة أكد العميد النداس على أهمية تطبيق منهجية العصف الذهني باستمرار لما له من إيجابيات حول استخراج افكار ابداعية تخدم الشرطة والمجتمع، مشيراً إلى أن تبادل الأفكار والنقاش البناء وسيلة مهمة لوضع الحلول وصولاً إلى الأهداف المرجوة.



وفي ختام الاجتماع أثنى مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية على الجهود المبذولة في سبيل ضمان نجاح سير الاجتماع وتطبيق أفضل الممارسات المطبقة لهذه المنهجية، مشيراً إلى ضرورة البدء في تنفيذ مخرجات الاجتماع من توصيات، وذلك لعدم ترك أية فجوة للتقاعس عن تطوير بيئة العمل، منوهاً على العمل بروح الفريق الواحد مما له الأثر في الارتقاء بالمنظومة الشرطية.



وعقب الاجتماع قدمت النقيب أسماء أحمد الشحي مدير فرع الاستراتيجية بمديرية شرطة المناطق الخارجية ورشة حول التحليل البيئي بنظام (swot) الذي من شأنه التعرف على عملية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لدى المؤسسة وتقييمها، لما يضمن التخطيط الاستراتيجي الناجح ووضع الأهداف المحددة والواقعية.