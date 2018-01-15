اللواء الشامسي يكرم المتقاعدين من كبار ضباط شرطة الشارقة

الشارقة 24:

أعرب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره وتقدير القيادة العامة لشرطة الشارقة للمتقاعدين من بين صفوفها من الضباط وضباط الصف والأفراد واعتزازها بما بذلوا من جهود طيبة، وما قدموا من تضحيات عظيمة، في خدمة وطنهم ومجتمعهم، من خلال مسيرتهم التي امتدت لسنوات أو لعقود في سلك العمل الشرطي، كانوا خلالها مثالا للإخلاص والتفاني في عملهم، بكل ما يتطلبه من تجرد ونزاهة والتزام بالقيم العالية، والمثل الرفيعة، باعتبارهم فئة متميزة من أبناء الوطن، يحتم عليهم دورهم ومسؤوليتهم وعملهم كرجال شرطة، الكثير من الواجبات والالتزامات، ويفرض عليهم الكثير من القيود، بل ويحرمهم من الكثير من المزايا والفرص التي تتاح لغيرهم من أفراد المجتمع من أجل الاستمتاع بحياتهم، ورعاية أسرهم، بل وقضاء مصالحهم الخاصة، وهو ما قد يتاح لهم وهم مقبلون على حياتهم الجديدة، والتي تعد مرحلة جديدة من العطاء في خدمة الوطن ، والاستعداد لتلبية ندائه.

وقال اللواء الشامسي إن المتقاعدين وهبوا حياتهم كلها للوطن، وأرواحهم مبذولة في سبيله، وحاضرهم ومستقبلهم مرهون بسلامة وطنهم ومجتمعهم، وبعده عن المخاطر والمهددات، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، مضيفاً إن عطاء المتقاعدين وتجاربهم وخبراتهم، سوف تبقى رصيداً لا غنى عنه للأجيال التي تستكمل المسيرة من بعدهم.



وأكد اللواء الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على أن يظل تكريم أبنائها المتقاعدين، تكريماً مستمراً ودائماً من خلال التواصل معهم، والاستفادة من خبراتهم، والاهتداء بتجاربهم، والاهتمام بتطوير وتقديم كافة الخدمات التي تلبي متطلباتهم وتفي باحتياجاتهم، والاحتفاظ لهم بكل معاني الاحترام والتقدير.



جاء ذلك في الكلمة التي وجهها قائد عام شرطة الشارقة للمتقاعدين من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة الذين تم إحالتهم للتقاعد بموجب المراسيم والقرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً بترقية عدد من العاملين بوزارة الداخلية وإحالتهم للتقاعد خلال الحفل الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي أقيم صباح الإثنين بنادي ضباط الشرطة، بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات ونوابهم وكبار ضباط شرطة الشارقة، إلى جانب المتقاعدين من مختلف الرتب الشرطية، والذين أعربوا بدورهم عن شكرهم وتقديرهم لسعادة قائد عام شرطة الشارقة ونائبه على هذه البادرة الطيبة بتكريمهم، مؤكدين حرصهم على الاستمرار في خدمة وطنهم، واستعدادهم لتلبية ندائه في أي وقت أو ظرف يتطلب جهودهم ومشاركتهم، ومثمنين ما يقدمه الوطن لأبنائه من رعاية وعناية واهتمام ممثلاً في حرص وزارة الداخلية على متابعة أوضاع المتقاعدين والتواصل معهم في كافة المناسبات.

وفي نهاية الحفل وجه اللواء الشامسي للضباط المرفعين التهنئة ودعاهم إلى استكمال المسيرة التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة على مستوى عالٍ من المسؤولية والمبادرة في العمل، وحثهم على الإلمام بكافة القضايا الأمنية والقانونية وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههم مع استثمار الموارد التي توفرها لهم شرطة الشارقة.