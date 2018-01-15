"تخطيط الشارقة" تنظم مخيمها السنوي الـ 11 بكلباء

الشارقة 24:

انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى إسعاد الموظفين، أقامت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة مخيمها السنوي الـ 11 لموظفيها في منطقة "خطم" بطريق كلباء، وذلك بمشاركة سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس الدائرة، وسعادة المهندس صلاح بن بطي مستشار الدائرة، ولفيف من موظفي الدائرة بمقرها الرئيسي وفروعها المنتشرة بإمارة الشارقة.

اشتمل المخيم الذي أقيم في صحراء الشارقة الساحرة على العديد من الفعاليات والأنشطة التي أسعدت المشاركين وساهمت بشكل كبير في تحقيق حالة من الرضا العام لدى موظفي الدائرة، حيث تنوعت الفقرات ما بين الرياضية والثقافية والتراثية، لتشكل بذلك مزيجاً رائعاً وهادفاً ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التآلف والتعارف وتوطيد الروابط بين الموظفين.

وقال سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس الدائرة: "إن تنظيم المخيم الشتوي السنوي لموظفي الدائرة يأتي في إطار حرص الدائرة على إقامة الفعاليات والأنشطة التي من شأنها إثراء التواصل بين الموظفين خارج أوقات العمل من خلال المشاركة والتنافس في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التراثية، ما يحقق رفعاً للحاجز النفسي بين الأفراد ويقلل من ضغوط العمل ويجدد النشاط ويرفع معنويات الموظفين ويمثل دافعاً قويا للابتكار والإبداع في العمل".

وأكد رئيس الدائرة: "أن النشاط الترفيهي الذي يشارك فيه الموظفين في هذا الوقت من كل عام يمثل فرصة كبيرة للتعرف على السمات الشخصية والهوايات الفردية للموظفين خارج نطاق الروتين الوظيفي، ما يساعد مستقبلاً في تنمية هذه المهارات بما يخدم الموظف والعمل في آن واحد، إضافة إلى أن الفعاليات الخارجية تخلق مزيداً من الأجواء الإيجابية بين الرؤساء والمرؤوسين خارج إطار العمل الرسمي، وتساعد على رفع الروح المعنوية للموظفين".

وأضاف سعادته أن تلك الأنشطة الترفيهية يشترط فيها ألا تكون أجواءها مشابهة لأجواء العمل التي تضع حاجزاً بين المديرين والموظفين، بعيداً عن أي تواصل حقيقي، وفي ذلك إخلال بالهدف الأساسي الذي تسعى إليه هذه التجمعات، بحيث يلتقي الموظفون والمديرون ورؤساء الأقسام بملابسهم غير الرسمية، ويشتركون سوياً في ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية لإضفاء جو من البساطة والألفة والمرح، التي تلغي الحواجز بين الزملاء.

وأضاف سعادته: "أن اختيار موقع المخيم كان له الأثر الطيب كونه يتناسب مع العديد من الأنشطة الرياضية المختارة، ولكونه يجسد ارتباطاً وجدانياً بأجواء الصحراء الرائعة في مثل هذا الوقت من العام"، مؤكداً أن الدائرة تضع نصب أعينها دائماً تعزيز راحة الموظف وتأكيد روابط الأسرة بين الجميع وتؤكد ذلك من خلال تحري كافة سبل الترفيه ابتداءً من اختيار مكان المخيم وانتهاءً بالبرنامج والجوائز المقدمة، ما يحقق الهدف المعنوي المرجو من تنظيم المخيم.

وأعرب موظفو الدائرة عن سعادتهم البالغة بتنظيم المخيم وما تضمنه من فقرات وأنشطة متنوعة، مشيرين إلى أن تنظيم مثل هذه الرحلات وتوفير الأوقات الترفيهية للموظفين من حين لآخر يحقق نوعاً من التقارب بصورة أكبر بين الزملاء ويعزز التواصل الأسري والوظيفي، إضافة إلى أنها تكسر جمود العمل والضغوط الناجمة عنه مما يولد لديهم طاقة إيجابية جديدة من أجل الاستمرار في العمل، والقدرة على تحقيق إنجازات أكبر.