دائرة التنمية الاقتصادية تستقبل وفداً من بلدية الشارقة

الشارقة 24:

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من بلدية إمارة الشارقة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز سياسة العمل المشترك التي تحرص عليها الدائرة مع كافة الهيئات والدوائر الحكومية بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.

وكان في استقبال الوفد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وعدد من مدراء الإدارات في الدائرة، في حين ضم وفد بلدية الشارقة كلا من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة والمهندس خليفة بن هده مساعد مدير عام للهندسة والمباني وخالد فلاح السويدي مساعد مدير عام لقطاع خدمة المتعاملين والمهندس أحمد الجروان مدير إدارة تفتيش المباني.



وقد بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، حيث جرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، كما تعرف وفد بلدية الشارقة أيضاً على هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وبحث الطرفين الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز هذا التعاون من أجل توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة ويطبق توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة.



وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على تعزيز تعاونها البناء مع بلدية الشارقة منوها بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في عدة مجالات منها فرق العمل واللجان المشتركة التي تعمل على توحيد وتكامل جهود الجانبين بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق نتائج ملحوظة عكست تكامل جهودهما.



وقال السويدي إن الدائرة تمضي قدماً في مسيرة التنمية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تنمية الإنسان وتوفير كافة سبل الخدمة والراحة باعتباره أساس النهضة، مشيراً إلى أن اقتصادية الشارقة تسعى بشكل مستمر للتعرف على أفضل الممارسات والحلول وتطبيقها على أرض الواقع.



وأوضح أن مثل هذه الزيارات الدورية بين الجهات الحكومية تهدف إلى خلق منصة من المعرفة وتبادل الخبرات وتؤدي إلى الخروج بمبادرات ذات رؤى واضحة وفعالة ونتائج مميزة على صعيد التنمية المستدامة لإمارة الشارقة.



وأعرب السويدي عن تقديره للإنجازات التي حققتها البلدية في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال تعزيز البنية التحتية والارتقاء بالخدمات في الشارقة، وإيمانها بمنهجية التميز، مؤكداً على متانة الشراكة بين الدائرة وبلدية الشارقة.



ومن جهته أشاد وفد بلدية الشارقة بالمشاريع والمبادرات التي أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة والتي أحدثت نقلة نوعية متميزة وساهمت في خلق بيئة أعمال تنافسية في العديد من القطاعات الاقتصادية مما يعكس دور الدائرة المتميز في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة.



وفي ختام الزيارة أكد وفد بلدية الشارقة على أن الزيارة شكلت محطة مميزة للاطلاع على الإمكانات التي توفرها الدائرة، معرباً عن عميق شكره للدائرة لما أطلعتهم عليه من خبرات متميزة وتقنيات ومهارات جديدة ومتطورة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها حكومة الشارقة.