حاكم الشارقة يلتقي أهالي وادي الحلو ويتفقد عدداً من المشروعات الخدمية فيها

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الإثنين، منطقة وادي الحلو، للاطمئنان على أحوال المواطنين هناك والوقوف على احتياجاتهم وتفقد عدد من المشروعات الجديدة والمرافق العامة التي يجري العمل عليها.

وأكد سموه خلال اللقاء الذي جمعه بأهالي مدينة وادي الحلو في المجلس الجديد الذي افتتحه سموه ضمن الزيارة، أن إمارة الشارقة سخّرت إمكاناتها لإسعاد المواطن في كافة المناطق وتوفير احتياجاته لحياة كريمة ومستقرة.

واستمع سموه إلى أهالي المنطقة، واطمأن سموه على أحوالهم، وأمر سموه ببناء وتشييد عدد من المرافق العامة تلبية لمتطلبات تحسين الحياة المعيشية وترقية وتطوير البنية التحتية في وادي الحلو.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع المواطنين وأهالي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه مقدمين لسموه الشكر والتقدير على الاهتمام بزيارة المنطقة ومتابعة سموه المباشرة لأحوال المواطنين وتلبية كافة متطلباتهم.



وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الحيوية والخدمية القائمة وقيد الإنشاء في مدينة وادي الحلو، حيث قام سموه بزراعة شتلة في المنطقة الجبلية المجاورة لنادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو، وذلك مواصلةً لمشروع تشجير جبال وادي الحلو بأشجار السدر وبعض النباتات الجبلية والذي أطلقه سموه ما بين عامي 2009 و2010، وأشار سموه إلى أهمية الحفاظ على البيئة والسعي إلى إعادة التوازن البيئي للمنطقة، موجهاً سموه بزراعة كافة المناطق المحيطة بالطريق هناك.

كما تفقد سموه العمل الجاري في تركيب أنظمة الري الحديثة في المنطقة المحيطة بنفق وادي الحلو على طريق الشارقة كلباء، حيث اطمأن سموه على سير العمل فيها، مؤكداً سموه ضرورة العناية بكافة مدخلات الزراعة وأهمها الري من خلال إتباع أحدث الأنظمة المستخدمة في الزراعة في المنطقة الجبلية ذات الخصوصية المتفردة والتي سيتم زراعتها بالكامل لتضاف إلى المناطق السياحية في المنطقة.

كما اطلع سموه على عدد من المشروعات والمرافق الخدمية التي تخدم احتياجات أهالي المنطقة مثل المساكن الشعبية الجديدة، والنادي الرياضي، ومشاريع تطوير مزارع الوادي ومشروع القرية التراثية الذين يجري تشييدهما في المنطقة، ووجه سموه بالإسراع في الانتهاء منهم وتزويدهم بكافة ما يحتاج إليه الأهالي، بالإضافة إلى تشجير وزراعة كافة جوانب الطرق المحيطة بالمناطق السكنية في وادي الحلو.

وتأتي زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منطقة وادي الحلو ضمن حرص ومتابعة سموه الشخصية والحثيثة للمشروعات الحيوية والخدمية التي تخدم المواطنين وجميع القاطنين على أرض الإمارة، وتحقق بنية تحتية متكاملة.

رافق سموه خلال زيارته كل من سعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة خميس سعيد سيف المزروعي والي منطقة وادي الحلو، وجاسم بو صيم مدير الديوان الأميري في مدينة كلباء وعدد من أعيان وأهالي المنطقة.

وفي ختام الزيارة ألقى الشاعر سعيد خميس حسن المزروعي من أهالي منطقة وادي الحلو قصيدة أشار فيها إلى مآثر ومكارم وخصال صاحب السمو حاكم الشارقة قال فيها //

أبديت جيلي ونظم لمثال واطلب إله العرش يحميك

يا شيخنا يا طيب الفال دكتورنا لي نفتخر فيك

شيخٍ رفيع الجد والخال كل المعاني الوافية فيك

لك في سمات العزّ منزال والجُود فاضتبهْ أياديك

المدح في شخصك نعم قال من هو الذي يقدر يوفيك

هيبه ولك سمعه وإجلال وتشهد على أفعالك مباديك

صحيح أنك مضرب أمثال وبين الأمم قد شاع طاريك

والشارقه بالمجد تختال لبست ثياب الوافيه بيك

عمّ الرخا ف ارمول وايبال والشعب ينهل عذبْ صافيك

ويودك شرات الغيث همال وتروى الحير لمسة أياديك

ووادي الحلو من يودكم سالْ من فيض يودك من معانيك

الخير عمّه والغصن مال وغنت لك الورقاء تناديك

مَ قدرت أحصي كل لفعال حاضرك يسمو عند ماضيك

وادي الحلو كلنا على حال آمر وأحنا نقول لبيك

شبابنا وشواب وأطفال برواحنا والحال نفديك

بسيف ماضي الحد سلال نوقف ف ويه إلي يعاديك

والحق يالدكتور ينقال مَ قدرت أحصيها معانيك

وإن كان زله ف قول لمثال المعذرة اطلب معاليك //