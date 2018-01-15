بلدية الشارقة تخضع مواقف جديدة للرسوم بشارعي الخان والخالدية بدءًا من الثلاثاء

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع مواقف جديدة للرسوم في منطقة المجاز 3 بشارعي الخان والخالدية، بدءًا من يوم غد الثلاثاء، بحسب مدير إدارة المواقف العامة في البلدية علي أحمد أبوغازيين، الذي أكد أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص البلدية على توفير المواقف النظامية للسكان وزوار المنطقة ومنع سوء استغلال المواقف.



وأوضح أبوغازيين أن تطبيق نظام المواقف الخاضعة للرسوم في تلك المنطقة وغيرها من مناطق مدينة الشارقة يأتي في إطار سعي البلدية المستمر لتنظيم المواقف العامة، ووضع حلول جذرية للتعامل مع مشكلة نقص المواقف المتوفرة للسكان في بعض مناطق المدينة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحد بشكل كبير من بعض الظواهر السلبية كالوقوف لفترات طويلة، والاستخدام العشوائي للمواقف مما يصعب من الحصول على مواقف شاغرة، بالإضافة لتنامي الطلب على خدمات المواقف النظامية ورغبة البلدية في تقديم خدمات أفضل للجمهور.