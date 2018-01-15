بلدية الحمرية تنشر الإيجابية بين 100 موظف بالتزامن مع عام زايد

الشارقة 24:

بمشاركة 100 موظف من مختلف كوادر بلدية الحمرية، دشنت لجنة السعادة ببلدية الحمرية أولى مبادراتها الرامية إلى نشر الإيجابية بين موظفي البلدية بالتزامن مع عام زايد، من خلال تنظيم رحلة إلى القرية العالمية بدبي عكست روح الأسرة الواحدة السائدة بينهم.



وتأتي الرحلة في إطار أهداف لجنة السعادة وما تتبناه من أعمال اجتماعية هدفت إلى تعزيز الروح الإيجابية بين كافة الموظفين، وإتاحة الوقت لتنمية الصداقة والتقارب بين الجميع والذي ينعكس إيجاباً على روح الموظفين ودافعيتهم للعمل مع بداية عام زايد.



وحرصت اللجنة على دعوة كافة موظفي الإدارات والأقسام ببلدية الحمرية للمشاركة في هذه الرحلة والتي أتاحت الخروج من أجواء العمل وتمضية وقت مليء بالسعادة والسرور.



وشارك 100 موظف في الرحلة التي شملت زيارة القرية العالمية في دبي بجانب تناول الغداء والعشاء كأسرة واحدة.



وأشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بجهود لجنة السعادة في البلدية وتنظيمها لجولة ترفيهية بمشاركة 100 موظف من كافة الشعب والأقسام والإدارات.



وأضاف الشامسي: "نحرص في بلدية الحمرية على تعزيز التعاون بين كافة الكوادر الوظيفية الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تطوير العمل وتعزيز أداء الموظفين في كافة المجالات، لذلك كانت مبادرة لجنة السعادة مع بداية عام زايد في تنظيم هذه الجولة الناجحة وبهذا العدد اللافت من قبل الموظفين".

وأشار الشامسي إلى أننا نسعى لتوطيد العلاقات بين الموظفين وهذه الجولة تساهم في تعزيز عملهم وخروجهم من جو العمل.



وأكد الشامسي إلى أن الرحلة تأتي ضمن استراتيجية البلدية والرؤية التي تركز على نهج التميز والإبداع المؤسسي، إذ أن هذه الزيارات تعضد التلاحم بين الموظفين وتقرب المسافة بين المدير ومرؤوسيه، مشيراً إلى حرص بلدية الحمرية على توفير متنفس للإبداع والراحة يساعد الموظفين على رفع إنتاجهم الوظيفي بما ينسجم مع رؤية الابتكار الوظيفي للدولة.