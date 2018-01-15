طارق بن خادم: مخرجات "مؤتمر الموارد البشرية" ستوزع على التعليم العالي والجامعات

الشارقة 24 - محمود سليم:

وجه سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته لمؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية 2018، مشيراً إلى أن المؤتمر ينسجم مع رؤية سموه في التنمية المجتمعية.

وأوضح بن خادم، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن مخرجات هذا المؤتمر ستوزع على وزارة التعليم العالي والجامعات المحلية، مضيفاً أن جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة سيكون لهما دورٌ كبيرٌ.

وأشار بن خادم: "أن المؤتمر، الذي ينطلق 31 يناير الجاري، ويستمر على مدار يومين تحت شعار "استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة"، يهدف إلى نشر المعرفة لأبنائنا وبناتنا، واستشراف المستقبل لهم".