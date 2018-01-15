اللواء الشامسي يشهد جلسة عصف ذهني بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

الشارقة 24:

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة جلسة عصف ذهني، اليوم الإثنين، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري الفروع وأعضاء الهيئة التعليمية وطلبة الدفعة الـ 18.

هدفت الجلسة إلى مناقشة أهم الأفكار والمقترحات التطويرية، وتقديم عدد من الأفكار والمقترحات حول حفل تخريج الدفعة الـ 18 من الطلبة الضباط، وتطوير العملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، والاستماع الى آراء نخبة من الضباط وصف الضباط والهيئة التعليمية.

وأكد اللواء الشامسي على أهمية تطبيق منهجية العصف الذهني باستمرار لما له من إيجابيات حول استخراج حلول مبتكرة وأفكار إبداعية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تطوير العمل وتحسين الأداء، مشيراً أن تبادل الأفكار والنقاش البنّاء وسيلة مهمة لوضع الأفكار والمقترحات وصولاً إلى الأهداف المرجوة، لتعزيز وإنجاح منظومة العمل بأكاديمية العلوم الشرطية، مشيداً بدور الأكاديمية في تحفيز الموظفين وتفاعلهم والحرص على الاستماع الى آرائهم في كل ما من شأنه أن ينعكس على العمل فيها.



بدوره، أكد العقيد العثمني أن جلسة العصف الذهني تأتي في إطار حرص الأكاديمية على تطبيق أفضل الممارسات لهذه المنهجية من الاجتماعات، وتنفيذ المخرجات من التوصيات المنبثقة عنها، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الارتقاء بالعمل الأكاديمي والتعليمي في هذه المؤسسة الأمنية الرائدة.