بلدية الشارقة تطلق الدورة الـ 15 من مسابقة "أجمل حديقة"

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الـ 15 من مسابقة "أجمل حديقة"، التي تنطلق هذا العام تحت شعار "حديقتي سعادتي"، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التوسع في إنشاء الحدائق المنزلية والمدرسية، وتعزيز الجوانب الجمالية والحضارية لمدينة الشارقة.

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية كانت سباقة في إطلاق مسابقة أجمل حديقة منذ ما يربو على 15 عامًا، إيمانًا منها بأهمية إشراك قطاعات المجتمع كافة من أفراد ومؤسسات في جهود التخضير وبسط الرقعة الخضراء في كل أنحاء المدينة، مشيرًا إلى أن الحدائق المنزلية والمدرسية، وحدائق المؤسسات العامة والخاصة أسهمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في زيادة مساحة المسطحات الخضراء في الشارقة، وعززت جهود البلدية في إثراء الأبعاد الجمالية بالمدينة وتوفير البيئة المستدامة بها.

وكشف أن نسبة الفرد من المساحة المخضرة بالمدينة وصل مع نهاية عام 2017 إلى حوالي 14 متراً مربعاً، إذ بلغت المساحات الخضراء بالمدينة نحو 16 مليون متر مربع، وهي نسبة كبيرة جدًا تفوق نظيرتها في الكثير من المدن العالمية المتقدمة، مما عزز من المكانة المرموقة التي تتمتع بها الشارقة بين المدن الأكثر جاذبية للعيش والعمل، وكوجهة متميزة تستقطب الزائرين والسياح من شتى بقاع الأرض.

وأشار الطريفي إلى أن الدورة السابقة من المسابقة نجحت في استقطاب مشاركات واسعة من جميع أطياف المجتمع، وفتحت آفاق جديدة لتنوع الأفكار واستحداث وسائل غير تقليدية ومبتكرة في تزيين وتنسيق الحدائق، من خلال تعزيز التنافس الإيجابي بين المتسابقين وتشجيعهم على استخدام الوسائل المبتكرة والأساليب العلمية والتقنية الحديثة في الري والزراعة وتوفير المياه وعناصر التظليل المتنوعة، وترشيد الطاقة، واستغلال الطاقة الشمسية، مع مراعاة عوامل الأمن والسلامة بالحديقة.

وأوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام للزراعة والبيئة ورئيس فرق عمل مسابقة أجمل حديقة، أن المسابقة تنطلق هذا العام تحت شعار "حديقتي سعادتي"، وتنقسم إلى فئتين هما فئة أجمل حديقة منزلية وفئة أجمل حديقة مدرسية حكومية أو خاصة، لافتًا إلى أن فئة الحديقة المنزلية تُقيّم وفقاً لثلاثة أنماط وهي النمط الهندسي، والنمط الطبيعي، والنمط المختلط، لضمان التنوع في الجوانب الجمالية بالحديقة، بحيث تشمل الأبعاد الجمالية الهندسية، وطبيعة ونوعية النباتات والورود، وغيرها.

وأفاد أن البلدية فتحت باب التسجيل في المسابقة من اليوم وحتى 30 يناير الجاري من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 993، أو الهاتف المتحرك (0555785050)، أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، وسوف يتم اختيار ثلاثة فائزين في الأنماط المختلفة من فئة أجمل حديقة منزلية، إضافة إلى اختيار فائز واحد من فئة أجمل حديقة مدرسية، على أن يُكرم الفائزون في حفل كبير يقام تزامنًا مع احتفالات الدولة بأسبوع التشجير.

وقال علي عبيد الحمودي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالبلدية، إن اختيار الحدائق الفائزة يتوقف على عدة معايير وضعتها لجنة متخصصة تضم في عضويتها ممثلين من إدارة الزراعة والحدائق وإدارة الهندسة وإدارة التفاعل المؤسسي وخبراء في الزراعة والحدائق من خارج البلدية.