لجنة الأسرة في "استشاري الشارقة" تبحث تنظيم مبادرات وندوات معنية بالمجتمع

الشارقة 24:

أقرت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الثالث الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، القيام بعدد من الزيارات للمؤسسات المعنية بالأسرة، لتبدأ بإدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة وتتبعها عددًا من الزيارات الأخرى.

كما وبحثت اللجنة مقترحاتها لتنظيم عدد من المبادرات والندوات المعنية بالمجتمع، ليتم العمل على تنظيمها خلال الفترة المقبلة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية في الشارقة.

ترأست الاجتماع فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة وحضره خالد علي سعيد الغيلي الزعابي مقرر اللجنة، وبطي خلفان بن سرور الكتبي، وسلطان عبد الله محمد الشرقي الظهوري وسالم خميس المزروعي، ونورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي وعبد الله إبراهيم موسى، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى يوسف الحمادي أمينة السر.

وأكدت فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة أن أجندة أعمال لجنة شؤون الأسرة تهدف من خلال زياراتها والندوات التي تعتزم تنظيمها إلى تعزيز تكاتف المجتمع للاهتمام بالأسرة، لافتة إلى أن الاهتمام بالأسرة ضرورة وطنية يجب الأخذ بها لإعداد جيل وطني واعد يتحمل مسؤولية البناء الاجتماعي، ويحافظ على نقاء سريرته ويعزز تفرده بالخصائص، التي تميز بها المجتمع في دولة الإمارات وفق التربية والآداب السمحة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

وأشارت المهيري إلى محاور أعمال اللجنة تهدف إلى ضرورة العمل المشترك مع مؤسسات إمارة الشارقة المعنية بكافة شرائح المجتمع، للعمل سوياً نحو دفع مسيرة بناء الأسرة وترابطها، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وقرنيته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظهما الله، لتمكين أفراد الأسرة من الأطفال والشباب نحو الغد المشرق، وحسن رعايتهم باعتبارهم لبنة البناء ودعامة المستقبل وعنصراً اجتماعياً فعالاً نتطلع من خلاله إلى آفاق الغد المشرق.