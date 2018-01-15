8 آلاف جولة تفتيشية لقسم الصحة العامة ببلدية خورفكان في 2017

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت بلدية مدينة خورفكان عن تقريرها السنوي لقسم الصحة العامة عن العام المنصرم 2017.

وقالت المهندسة فوزية القاضي مدير البلدية في تصريحات لـ "الشارقة 24" إن قسم الصحة العامة ممثلاً في شعبة رقابة الأغذية، وشعبة الرقابة الصحية، وشعبة الخدمات البيطرية نفذ 8077 جولة تفتيشية خلال العام الماضي.

وأوضحت أن الرخص الجديدة الصادرة عن القسم بلغت 45 رخصة، فيما تم تجديد 413 رخصة فعالة، وبلغت كمية العينات التي خضعت للفحص في المختبر 66 عينة.

وأضافت القاضي أن عدد الإنذارات التي سجلتها شعب قسم الصحة العامة على تنوعها بلغت 667 إنذاراً، فيما تمت متابعة 1792 إنذاراً سابقاً، ومنح مهل إضافية لـ 1319، وأصدر القسم نحو 123 مخالفة إلى جانب مصادرات سوائل بلغت 3255 لتراً، ومصادرات جافة بلغت 905 كجم من المواد غير المطابقة للمواصفات.

وعن مشاركات وفعاليات القسم خلال العام الماضي، قالت القاضي إن قسم الصحة العامة شارك في العديد من المعارض منها معرض "واحة المستهلك" ومعرض المهن ومعرض "اعتماد"، كما تم إطلاق برنامج مفتش المستقبل في دورته الأولى والذي يهدف إلى تدريب الطلاب المشاركين من فئة الذكور بهدف تدريبهم على عمليات التفتيش المختلفة.

وفي سياق سردها لإنجازات القسم قالت القاضي: نجح قسم الصحة العامة في تجهيز مختبر فحص الدم للعاملين في عيادة البلدية، وإعداد خطة التثقيف الصحي التي شملت محاضرات وزيارات ونشرات للمدارس الحكومية والخاصّة.

ومن بين الحملات التفتيشية التي نفذها القسم طوال العام، حملة على المنتجات البرازيلية في المحلات، وحملة على القطاعات كافة للتأكد من النظافة الشخصية للعمّال ومدى التزامهم بلبس الزي الموحد والملابس الواقية، وحملة على سيارات نقل الأسماك وسيارات توزيع الخضروات والفواكه للتأكد من التزامهم بالتصاريح وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وحملة تنظيف لسوق المواشي، بالتعاون مع قسم البيئة والنفايات الصلبة، وحملة على المدارس الحكومية والخاصّة لمصادرة المواد الغذائية في المقاصف المدرسية؛ وحملة على المخابز اليدوية مع إلزامها باستبدال الأكياس البلاستيكية بالأكياس الورقية.

وعلى صعيد التثقيف الصحي، نظّم قسم الصحة العامّة محاضرات تثقيفية للمدارس الحكومية والخاصّة في خورفكان والمؤسسات الحكومية، عن أهمية وجبة الإفطار، وعن زيت القلي، وسلامة الأغذية لربّات المنازل، والاستخدام الآمن لمواد التجميل، كما نفّذ قسم الصحة العامّة زيارات تثقيفية إلى جمعية الشارقة التعاونية وسوق السمك والخضراوات.