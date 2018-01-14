"بيئة" تدعم أسطولها بـ 50 شاحنة كهربائية من "تسلا" تعزيزاً للاستدامة

الشارقة 24 – وام:

أكدت شركة الشارقة للبيئة "بيئة" - شركة الإدارة البيئية الأسرع نمواً في المنطقة ــ رؤيتها الراسخة في مجال الاستدامة بشرائها أول وأكبر أسطول من شاحنات "تسلا سيمي" الكهربائية في الشرق الأوسط وذلك انسجاماً مع جهودها للارتقاء بمستوى الحياة في المنطقة.

جاء إعلان "بيئة" عن هذه الصفقة بالتزامن مع مشاركتها في "القمّة العالمية لطاقة المستقبل" والتي تنطلق غداً في أبوظبي وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

وتقدمت "بيئة" بطلب لشراء 50 وحدةً من هذه الشاحنات الكهربائية بالكامل وذلك مباشرةً عقب إطلاقها في 16 نوفمبر 2017 الأمر الذي يؤكد التزام "بيئة" الراسخ بالاستدامة في جميع عملياتها.

وسيتم استخدام شاحنات "تسلا سيمي" الجديدة والتي تدخل حيز الإنتاج خلال عام 2019 في جمع ونقل النفايات بما فيها المواد القابلة للاستعادة وستحل هذه الشاحنات الجديدة محل بعض شاحنات أسطول "بيئة" المتنامي الذي يتجاوز عدده اليوم 1,000 مركبة وستسهم في تعزيز خيارات النقل التي تعتمدها الشركة لجعل أسطولها أكثر حفاظاً على البيئة.

كما سيساهم أسطول "بيئة" المحدّث بشكل كبير في خفض البصمة الكربونية للشركة عبر استخدام شاحنات "تسلا سيمي" الجديدة بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الموجودة لديها حالياً وكذلك السيارات التي يتم تشغيلها على الغاز الطبيعي المضغوط وتلك التي تعمل بالوقود الحيوي وأيضا القوارب التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية لتنظيف البحيرات والمسطحات المائية.

كما تمّ التعاقد مع عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة لتحويل الشاحنات التي تعمل على محرّكات ديزل الى شاحنات كهربائية وتُعتبر هذه الصفقة مع شركة "تسلا" هي المرحلة الأولى من برنامج استبدال شاحنات الديزل بالشاحنات الكهربائية و سيتبعها صفقات أخرى حتى يتم التخلص من جميع المركبات التي تعمل على الديزل المسببة للتلوّث.

وتم إطلاق شاحنة "تسلا سيمي" الجديدة في كاليفورنيا من قبل الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بحضور وفد من "بيئة" برئاسة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي للمجموعة وستدعم هذه الشاحنات العمليات اللوجستية لـ "بيئة" بقدرتها على السفر لمسافة 805 كيلومترات في دورة الشحن الواحدة ومع استخدامها تقنية بطاريات متطورة لتخزين الطاقة من المتوقع للشاحنة أن تقطع خلال دورة حياتها 1,6 مليون كيلومتر مع نقل نحو 36,287 كيلوجراماً من حمولة الشحن.

وسيمكّن الأسطول الجديد "بيئة" من تقليص بصمتها البيئية بشكل كبير عبر خفض عدد شاحناتها العاملة بالديزل وبالتالي تقليل استخدامها للوقود التي تسعى المنطقة إلى الابتعاد عنه وخفض انبعاثات عوادم السيارات وتحسين جودة الهواء.

ومن بين أولوياتها العديدة تركز "بيئة" تحديداً على تحسين جودة الهواء في دولة الإمارات حيث أعلنت الشركة في أواخر عام 2015 عن إنشاء سبع محطات جديدة لرصد جودة الهواء تعمل على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بتلوث الهواء المحلي لمساعدة الشركاء في قطاعي الحكومة والتعليم على صياغة استراتيجيات جديدة لخفض الانبعاثات الغازية الضارة عبر القطاعات.

وأعرب سعادة سالم بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة شركة "بيئة" عن سعادته بالتعاون مع "تسلا" لتحسين ريادتنا في مجال الممارسات المستدامة بالمنطقة وباعتبارنا شركة تسعى لأن تكون الأفضل في مجالها فإننا نحرص على العمل فقط مع الشركات التي نعتبرها الأفضل في مجالات عملها أيضاً ونأمل من خلال استثمارنا الأخير في شاحنات "تسلا سيمي" أن نوضح للآخرين مدى أهمية السعي وراء سبل أفضل وأكثر كفاءةً لتحقيق أهداف أعمالنا وخدمة المجتمعات عموماً.

من جانبه قال خالد الحريمل إن "بيئة" تتجه بصفتها تحمل لواء المسؤولية البيئية إلى امتلاك أول وأكبر أسطول من شاحنات "تسلا سيمي" في المنطقة وهذا يشكل محطة مهمة في مسيرة تطور أعمالنا.. مؤكداً أن الاستدامة تشكل جوهر ما نقوم به وتتخلل جميع مستويات العمل في شركتنا ومن هنا كان هذا الاستثمار في أسطولنا والذي ننشد من خلاله الوصول إلى هدف أكبر وهو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.