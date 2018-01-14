الإعلان عن المؤتمر الخامس لـ "موارد الشارقة" خلال مؤتمر صحافي الإثنين

الشارقة 24:

بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، تعقد الدائرة يوم غد الإثنين بجامعة الشارقة، مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الموارد البشرية الخامس، والذي تنظمه الدائرة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

كما يحضر المؤتمر الصحافي أيضاً، ممثلو الجهات المشاركة، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية وجامعة الشارقة، بالإضافة إلى الرعاة وهم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومطار الشارقة الدولي، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وسيتخلل المؤتمر الصحافي، استعراض المحاور العامة لمؤتمر الموارد البشرية الخامس والأهداف، فضلاً عن بيان المشاركين من المتخصصين والأكاديميين والإداريين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والمعنيين والمهتمين في هذا المجال

وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أن مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية يأتي استكمالاً لمؤتمرات الموارد البشرية الأربعة السابقة والتي تناولت عدداً من الموضوعات الهامة، موضحاً أن المؤتمر في عامه الأول تناول موضوع رأس المال البشرية والتنمية المستدامة، وفي عامه الثاني تناول المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دعم الموارد البشرية، وفي الثالث تطرق إلى قضية تمكين الكوادر الوطنية، فيما تناول في عامه الرابع موضوع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.

ولفت بن خادم، إلى أن العام الخامس سيشهد نقلة نوعية في تنظيم المؤتمر من حيث الشركاء والمحاور، مشيراً إلى أن شعار هذا العام سيلبي حاجة مهمه من خلال محاوره والتي اختيرت بعناية هامة لتغطي جميع جوانبه.