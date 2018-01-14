"أطفال الشارقة" تختتم البرنامج الشتوي بمجموعة من الأنشطة الشائقة

الشارقة 24:

أسدلت مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، يوم الخميس الماضي، الستار عن برنامجها الشتوي"Active Art Program" ، والذي انطلق في 27 ديسمبر العام الماضي، بمركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر، مستهدفاً 50 طفلاً وطفلة من أطفال المركز والجمهور.

تضمن حفل الختام مجموعة من الفقرات منها: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة عن عام زايد ألقاها الطفل عبيد عامر الملا، كما تخلل الحفل ورش فنية منها: مرسم حر، وورشة الرسم على الوجه، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية، ومعرض مصاحب لنتاجات الأطفال من خلال الورش، وفي الختام كرمت كلثوم محمد الملا مسؤول متابعة المشاريع في مراكز أطفال الشارقة الأطفال المشاركين وتم توزيع الهدايا عليهم.

واشتمل الأسبوع الختامي للبرنامج، على مجموعة من الورش الفنية التي تساهم في تنمية واكتشاف مواهب وإبداعات الأطفال منها ورشة الرسم بالباستيل، التي قام خلالها الأطفال بإنتاج أعمال فنية باستخدام أقلام الباستيل، وورشة "صناعة الورق، والتنضيد" التي صنع خلالها الأطفال أغلفة الكتب ومن ثم قاموا بتزيينها، وضمن ورشة "التشكيل بالطين"، تعرفوا إلى مفاهيم الكتلة والتكوين.

أما ورشتي "الرسم الحي"، واللصق بالحنطة " " wheat pastingفقد هدفتا إلى ترسيخ مفهومي العمل الجماعي والتعاون لإنجاز عمل فني متكامل، كما تفاعل الصغار مع العديد من الورش الفنية التي اشتمل عليها البرنامج منها ورشة "الرسم بالألوان المائية"، و "صب القوالب"، "الطباعة على القمصان"، "الرسم بالأكريليك "طباعة السيانوتايب" الفن البصري"، "التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف الجوال"، كما أقيمت ورشة حوارية قدمتها سارة المازمي من منتسبات سجايا فتيات الشارقة.

تجدر الإشارة، إلى أن جميع مراكز أطفال الشارقة المنتشرة على مستوى الإمارة، اختتمت يوم الخميس الماضي برامجها الشتوية، التي تضمنت مجموعة من الأنشطة الشائقة، التي هدفت إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة المدرسية، وتعزيز مهاراتهم في مجالات عدة.