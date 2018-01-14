"التوطين" و "موارد الشارقة" تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:

استقبل سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية بفرع الدائرة بالدفين وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذي ترأسه سعادة محمد صقر النعيمي وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، بحضور سعادة نورة المرزوقي وكيل وزارة مساعد للسياسات والاستراتيجية، ونبيل الزرعوني مدير إدارة تقنية المعلومات، ومريم البوسميط خبير مساعد مشاريع، وأحمد حسن مدير مشاريع.

وقدمت الوزارة خلال الاجتماع عرضاً مرئياً تناول حيثيات مبادرة "بوابة توطين"، وفرص تعزيز التعاون المشترك من خلال الربط مع الحكومات المحلية في الدولة وجهات القطاع الخاص لأجل تحقيق التكامل وتظافر الجهود في عملية التوظيف، وضمان التوصل إلى إحصائيات دقيقة حول أعداد العاطلين عن العمل في الدولة.

كما استعرضت وسائل تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة، وضمان استمراريتهم في العمل ودور المبادرة في تأهيل المورد البشري الوطني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما قدمت شرحاً للإجراءات التي يمر بها الباحث عن عمل منذ بداية التسجيل وحتى الحصول على وظيفة.

واستعرضت الوزارة، برامجها الوطنية في مجال تأهيل وتدريب وإرشاد الكوادر الإماراتية بالتناسب مع الوظائف المتاحة في سوق العمل تركيزاً على الديبلومات التخصصية المهنية وخلق بيئات عمل جاذبة لهم ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية المختلفة.

ومن جانبه، رحب سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، بتعزيز التعاون المشترك بين الدائرة والوزارة سعياً لتحقيق تكاملية الجهود في قضية التوطين، موضحاً أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لتطبيق بنود مذكرة التفاهم التي وقعت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بين الدائرة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والتي نصت على تفعيل وتعزيز أشكال التعاون في جميع مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف للكوادر الوطنية الإماراتية ودعم الأهداف المشتركة.

وقدم شكره للوزارة على كل ما يبذل من جهود جبارة في هذا الشأن، ثم استعرض جهود الدائرة في دعم المورد البشري، بدءاً بنظام التوظيف في حكومة الشارقة وبرامج التدريب والتأهيل كما تناول أهم النقاط في مجال تعزيز الشراكات مع الجهات والمؤسسات والدوائر التابعة للحكومة.

وأشاد بمبادرة "بوابة توطين" ودورها في تذليل الصعوبات أمام الباحثين عن عمل وتسهيل فتح قنوات التواصل بينهم وبين الحكومة والجهات المقدمة لفرص العمل.

واستعرض بن خادم كافة أشكال التعاون مع الوزارة وأهمها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف والخدمات اللوجستية المشتركة بين الطرفين.

حضر الاجتماع من دائرة الموارد البشرية عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وعبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع، وسلطان محمد بن هويدن نائب مدير إدارة برامج تطوير الموارد البشرية، ومريم سلطان آل علي خبير توظيف، وعفاف محمد المرزوقي خبير تدريب، وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعبد الله عبد العزيز العويس نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، وعبد الله يوسف رئيس قسم التطوير والمتابعة.