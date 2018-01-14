رئيس دائرة الأشغال العامة يتفقد مشاريع الدائرة بمنطقتي مليحة ووادي الحلو

الشارقة 24 - وليـد الشيـخ:

زار سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة، الأحد، منطقة مليحة في إطار جولة ميدانية تعرف خلالها على مستجدات العمل ببعض المشاريع قيد التنفيذ، ومشاريع جديدة من المزمع بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة.

رافق بن شاهين، المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة، وتضمنت الجولة زيارة مشروع حضانة مليحة الجديدة والجاري العمل بها، حيث بلغت نسبة الإنجاز 8%، وتعرف بن شاهين على مستجدات العمل بالمشروع واطمأن على مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات والمعايير المنصوص عليها.

وفي زيارته للمجمع الرياضي بمنطقة مليحة، وقف بن شاهين على الأعمال النهائية للمشروع المزمع تسليمه كلياً في غضون أيام قليلة بعد الانتهاء من توصيل المرافق الخدمية (الكهرباء والمياه) للمشروع، كما تفقد سعادته موقع العمل بمشروع حديقة مليحة العامة، والمزمع بدء الأعمال الإنشائية بها بعد أيام قليلة، حيث جاري العمل لتجهيزات الحفر وأعمال القواعد والأساسات.

وفي زيارة لمنطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء، كان والي المنطقة السيد خميس المزروعي في استقبال رئيس دائرة الأشغال العامة، حيث اجتمعا بمجلس الوالي والذي قامت الدائرة بتنفيذه، وتعرف المهندس علي بن شاهين السويدي على بعض احتياجات المجلس من الأعمال التكميلية.

وفي وادي الحلو أيضاً، تفقد السويدي عدد من مشاريع الدائرة، من بينها موقع مشروع المشتل وسكن العمال الجديد، والمتوقع بدء العمل به خلال الفترة القليلة المقبلة، وتأتي زيارة رئيس دائرة الأشغال العامة لمشاريع الدائرة في إطار حرص الدائرة على متابعة مستجدات العمل والتأكد من التزام جهات التنفيذ بمعايير الجودة والمواصفات المنصوص عليها ضمن نهجها الهادف لتحقيق الاستدامة في مشاريعها كافة.