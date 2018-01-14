مع عودة الطلاب للمدارس... شرطة الشارقة تشيد بالتجاوب الإيجابي للسائقين

الشارقة 24:

أكدت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة عدم وقوع أي حوادث مرورية بالتزامن مع عودة الطلبة إلى المدارس، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن طرق الإمارة كافة شهدت انسيابية في حركة السير والمرور.

ووضعت إدارة المرور والدوريات خطط لتأمين انتقال الطلاب من وإلى مدارسهم، وتكثيف الدوريات المرورية، ودوريات رقباء السير على كافة الطرق، والميادين، والتقاطعات المؤدية إلى مواقع، ومجمعات المدارس، ومداخل المدينة الجامعية بالشارقة، وتأكيد حضورها في مشهد بداية النصف الثاني من العام الدراسي 2018 باتخاذ العديد من التدابير، والإجراءات، والاستعدادات التي تكفل الاستجابة السريعة، والفعالة لكافة حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة، وأمن الطلاب، والحد من الازدحامات، والاختناقات المرورية التي يمكن أن تعوق هذه العملية.

وأشادت شرطة الشارقة بالتجاوب الإيجابي للسائقين عموماً وسائقي الحافلات المدرسية مع تعليماتها بالالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المقررة، وخفض السرعة قرب المدارس، وجلوس الطلاب دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية من المركبة واستخدام حزام الأمان لضمان السلامة.

ودعت شرطة الشارقة أولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة ابنائهم أثناء نقلهم من وإلى المدارس، وعلى أهمية اتخاذ الاحتياطات المرورية المناسبة، لضمان سلامة الأبناء في المركبة.