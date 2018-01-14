"كهرباء الشارقة" تطلق مسابقة "الحضانة المرشدة"

الشارقة 24:

أطلقت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة مسابقة بين الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة، تحت شعار "الحضانة المرشدة"، وذلك في إطار جهودها لتوعية الأطفال وطلاب وطالبات المدارس بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والأساليب الحديثة للترشيد، وذلك ضمن برنامج متكامل لتوعية وتثقيف كافة شرائح المجتمع بالاستخدام الأمثل للطاقة، بمشاركة 10 حضانات حكومية.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن هذه المسابقة تأتي ضمن مبادرات الهيئة لتوعية أجيال المستقبل، وتم إعداد برنامج توعوي وترفيهي يتناسب مع الفئة العمرية (2- 4) سنوات في الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة لتثقيف الأطفال وتنمية مهاراتهم حول طرق الترشيد في استخدام الكهرباء والماء وتجنب المخاطر أثناء استخدام الكهرباء وذلك قبل إطلاق المسابقة.

وأكد الليم أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة وغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لديهم منذ الصغر باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يعتمد عليهم المجتمع في استمرار مسيرة النهضة والازدهار.



وأشار إلى أن برنامج التوعية بالحضانات تضمن زيارة لجميع الحضانات الحكومية بالشارقة لنشر ثقافة الترشيد بطرق تناسب الفئة العمرية المستهدفة، واستفاد من برامج التوعية خلال المبادرة أكثر من 250 طفل، من الفئة العمرية 3 - 4 سنوات، في الحضانات الحكومية، والتي تعد إضافة لنجاح مسيرة الترشيد ودفع عجلة الاستدامة في الإمارة، كما تساهم في ترسيخ مبادئ ومفاهيم الترشيد لدى أجيال المستقبل.



وأوضحت موزة بن دخين رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة الترشيد أن الحضانات التي شاركت في المسابقة تضمنت حضانات مدرسة الشارقة النموذجية والغافية والشيماء وواسط والطلاع ورقية والزهراء واللية والمستقبل والرحمانية، وتهدف المسابقة لتوعية الأطفال بضرورة الحفاظ على نعمة الكهرباء والماء وطرق وأساليب الترشيد والأمن والسلامة في استخدام الطاقة.



وأشارت بن دخين إلى أن لجنة متخصصة ستعمل على تقييم الحضانات المشاركة والمتسابقين وفق عدد من الشروط والمعايير التي حددتها إدارة الترشيد، وسيتم الإعلان عن الحضانات الفائزة تزامناً مع فعاليات ملتقى الطاقة الرابع الذي تنظمه الهيئة 23 الشهر الجاري، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل الشهري، كما سيتم تكريم سفير الترشيد من الحضانة الفائزة لطفل له بصمة واضحة، وكذلك سفير الترشيد على مستوى الحضانات المشاركة.