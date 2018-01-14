برعاية جواهر القاسمي... "شؤون الأسرة" ينظم الحفل الثقافي الخيري السنوي 27 يناير

الشارقة 24:

تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ينظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة حفله الثقافي الخيري السنوي للعام الرابع تحت عنوان "ليلة أندلسية"، مساء يوم 21 يناير 2018 في نادي سيدات الشارقة.

ويتضمن الحفل الذي سيذهب ريعه لصالح جمعية أصدقاء مرضى الكلى وجمعية أصدقاء مرضى السرطان في الإمارات، معرضاً في فنون الخط العربي وفقرات شعرية من التراث الأندلسي، بالإضافة إلى فقرات من الموشحات الشرقية والأندلسية الأصيلة بمشاركة نجمة "ذا فويس" نداء شرارة، وسيقتصر الحضور على السيدات.

وقالت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، إن المكتب يهدف إلى توظيف الفنون والثقافة لخدمة العمل الإنساني، إذ يحرص كل عام على تنظيم هذا الحفل الخيري بهدف تعزيز وتأصيل العمل الخيري ودعم الأعمال الإنسانية، وتسخير الثقافة لدعم الأعمال الإنسانية والخيرية.

وأضافت غابش: "أن الحفل هذا العام سيكون مختلفاً شكلاً ومضموناً وبه الكثير من الفقرات والعناصر الجديدة"، داعية سيدات المجتمع للمشاركة في مثل هذه المبادرات الخيرية التي تحفز أبناء المجتمع على فعل الخير وتعززه في نفوس النشء.

وأشارت غابش إلى أن المكتب لا يدخر جهداً في سبيل دعم المؤسسات الخيرية، إذ يحرص على إقامة العديد من الفعاليات المماثلة التي يخصص ريعها لدعم تلك الجهات للدفع بمسيرتها نحو التقدم وخدمة الإنسانية، لافتة إلى أنه نظم حملة "القلب الكبير" لصالح جمعية أصدقاء مرضى السرطان بحضور عدد من المشاهير ونجوم الفن والإعلام الذي أبدوا تعاوناً كبيراً لدعم مثل هذه الفعاليات الخيرية التي ينظمها المكتب.

وينظم الحفل برعاية عدة جهات وهي الطنيجي للعقارات، ولجنة أصدقاء المرضى، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومدرسة الشارقة الأميركية الدولية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأصباغ ناشيونال، ونادي سيدات الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة بالإضافة إلى معهد الشارقة للتراث.

والجدير بالذكر، أن الحفل شهد نجاحات في السنوات السابقة، وذلك باستقطابه شخصيات مميزة أبدت تعاوناً كبيراً لتحقيق النجاح، منهن الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنانة الكويتية سعاد العبد الله، والفنانة صابرين النجيلي.