"استشاري الشارقة" يوقع وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24:

بحضور خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وقع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري على وثيقة الالتزام بمراعاة السن.

وجرى التوقيع بمقر المجلس في مدينة الشارقة بحضور أسماء الخضري مدير المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، ويأتي التوقيع في إطار تلاقي دعم المجلس الاستشاري لغايات الوثيقة والحرص على تكامل الأدوار وتضافرها في نشر التوعية بالمبادرة بين فئات المجتمع، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا بأن تكون الشارقة إمارة مراعية للسن، وبيئة مثلى لعيش الناس بكافة أعمارهم فيها برفاهية.

وبعد التوقع أكدت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري على وقوف المجلس ومساندته لكافة المبادرات الهادفة، والتي لها السبق والتوجه في خدمة الإمارة، وانعكاسها إيجابياً على الخدمات المقدمة، والتي تأتي في طليعتها مبادئ مراعاة السن.

وأشارت الملا إلى أن مبادرة مراعاة السن تعد من مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية السن، لذا فإن المجلس لن يتوانى في تعزيز روافدها لتحقق أهدافها.

بدوره أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، أن إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظهما الله، وفرت كافة المقومات التي أهلتها للانضمام إلى عضوية المدن المراعية للسن هذا بجانب تكامل جهودها لتوفير مظلة متكاملة من الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن المجلس يسعده أن يكون شريكاً محورياً لتحقيق الهدف الأسمى، الشارقة إمارة مراعية للسن.