"سجايا فتيات الشارقة" تُساعد المنتسبات على تحديد مستقبلهن

الشارقة 24:

اختتمت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجها التدريبي الميداني الشتوي الثالث، الذي جاء هذا العام بالتعاون مع عدد من المؤسسات في مدن الشارقة، وكلباء، وخورفكان، واستهدف البرنامج الذي جاء تحت عنوان "مهنتي"، الفتيات من 13-18 عاماً.

وأُقيم البرنامج التدريبي على مرحلتين الأولى من 2-4 يناير الجاري، والثانية من 7-11 من الشهر نفسه، وشمل مجالات مهنية إعلامية وتراثية وفنية وصحية وإدارية وبيئية وغيرها، كما شهد تفاعلاً كبيراً من قبل الفتيات المشاركات اللواتي خضن تجارب ميدانية مميزة.

وهدف البرنامج إلى مساعدة الفتيات على تحديد مساراتهن المستقبلية، ومنحهن فرصة مثالية لخوض تجارب مهنية متنوعة، واستكشاف بيئات العمل، والتعرف عن كثب على مسؤوليات الموظفين، فضلاً عن إكسابهن مهارات التواصل الفعال مع الجمهور، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل جيل مستقبلي من القياديات.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة: "يأتي تنظيمنا لهذا البرنامج التدريبي، في إطار سعينا إلى تعزيز مهارات الفتيات المنتسبات إلى سجايا فتيات الشارقة، وتوجيههن إلى اكتشاف شغفهن ومن ثم تحديد مساراتهن، والتي تنسجم مع مهاراتهن وقدراتهن، ذلك أنّ تزامن هذا البرنامج مع هذه المرحلة المفصلية من حياتهن، يساعدهن على تحديد المسار الأكاديميّ فضلاً عن المسار المهنيّ، بما يضمن لهن مستقبلاً زاهراً".

وأضافت الشيخة عائشة خالد القاسمي: "نسعى من خلال هذا البرنامج إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم، توجه الفتيات نحو اكتشاف ذواتهن، وتحديد مساراتهن المستقبلية، ما من شأنه أن يبني جيلاً من الفتيات الإماراتيات المبدعات، المؤهَّلات للمساهمة في استكمال مسيرة النهضة والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لعام 2021".