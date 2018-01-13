سلطان بن أحمد يتوّج الفائزين بمهرجان "الشارقة الرياضية" الصحراوي

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، اختتمت مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "الشارقة الرياضية" الصحراوي، بتتويج أربعة دراجين عالميين، تنافسوا على رمال صحراء البداير مع أكثر من خمسين متسابقاً عربياً وعالمياً ضمن ثلاث فئات رياضية.

وشهد المهرجان الذي تنظّمه قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، تحت شعار "كن واحداً من أبطال الصحراء" تسيّد ستة متسابقين إماراتيين منافسات سباقات فئة التحمل للمركبات الصحراوية ATV الـ "Buggy"، وفئة الـ UTV، حيث توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، المتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة الـ ATV، إذ حلّ كل من الإماراتيين محمد الشامسي بالمركز الأول، ومواطنه منصور أحمد الذي حجز خانة الوصافة، فيما اكتفى جاسم خليفة بالمركز الثالث، بعد تنافس كبير قدمه جميع المتسابقين.

وشهدت منافسات فئة الـ UTV، تنافساً كبيراً بين المتسابقين، حيث فاز المتسابق الإماراتي حسين الفلاسي بالمركز الأول، فيما حلّ مواطنه المتسابق خالد الجفالي بالمركز الثاني، ليأتي المتسابق سيف المهيري ويقتنص المركز الثالث بثقة وثبات.

الجنوب إفريقي مايكل دوشيرتي يهيمن على سباقات دراجات الـ MX1

وتوج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجولات السباق التي ضمّت ثلاث منافسات على صعيد فئتيّ الدراجات MX1 و MX2، وفئة المركبات الصحراوية الـ ATV، والـUTV ، حيث انتزع الجنوب إفريقي مايكل دوشيرتي المركز الأول ضمن فئة الدراجات الـ MX1بعد أن حقق توقيتاً زمنياً مكنّه من احتلال صدارة الترتيب بجدارة، فيما أعقبه المتسابق البريطاني دانيال هتشينسن في المركز الثاني الذي أنهى السباق بثقة كبيرة بالفوز، تبعه الأسكتلندي رايان بلير ثالثاً بفارق بسيط عن منافسيه.

البريطاني مينزيز يتزعّم سباقات الـ MX2

وحلّ بالمركز الأول ضمن منافسات فئة الدراجات الـ MX2، المتسابق البريطاني بين مينزيز الذي انتزع سيادة مطلقة على ميدان الحلبة، ليأتي المتسابق الكويتي عبد الله الشطي ويضع بصمة عربية على السباق منتزعاً وصافة الترتيب، فيما حلّ ثالثاً المتسابق الألماني تيكو ليسكيه، الذي أوقع منافسيه في شباك جدارته.

وحضر حفل الختام والتتويج كلّ من الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، إلى جانب حضور عدد من رؤساء ومدراء الجهات الراعية للمهرجان، من كلّ من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، شركة الشارقة للبيئة بيئة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة أرادَ العقارية.

سلطان بن أحمد: الاستثمار في الرياضة يعكس الوجه الحضاري للشارقة

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "تتجلى أهداف المؤسسة في الترويج لإمارة الشارقة على كافة الأصعدة باعتبارها حاضنة لعديد من الفعاليات المتميزة والهامة طيلة العام، وقد عمدنا إلى أن نستثمر في الرياضة لتكون واجهة تعكس الواقع الحضاري لإمارة الشارقة، كما أن مثل هذه الأحداث الرياضية تمهّد الطريق أمام حوار مع مختلف الثقافات العالمية، فوجود متسابقين من مختلف أنحاء العالم يسهم في التعرّف على ثقافة الإمارة وما تتمتع به من ألق وخصائص فريدة عن كثب، كما أنها منافسات تسهم في تحويل الصورة التنافسية إلى مشهد كبير يعكس المدى المتقدم الذي تشهده الرياضات والإماراتية".

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "بات المهرجان نقطة جذب واعدة لهواة ومحترفي هذا النوع من السباقات، وقد استطاع وخلال دورة العام الماضي والحالي أن يحوّل صحراء البداير إلى مسرح عالميّ كبير لفت أنظار الإعلام الرياضي لبيئة وطبيعة إمارة الشارقة المتميزة، كما أنه أتاح الفرصة لجموع الشباب لخوض منافسات شريفة مع لاعبين محترفين بما يسمح في تبادل الخبرات فيما بينهم، ويكسبهم إضافات مهمة على صعيد هوايتهم ورياضتهم المفضلة".

راشد العوبد: قناة الشارقة الرياضية انتقلت من رصد الأحداث إلى إقامتها

من جانبه قال راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية: "حظيت دورة هذا العام بتنظيم متميز خولها لأن تشهد تنافساً كبيراً من أسماء لامعة على صعيد اللعبة من مختلف أنحاء العالم، وهذا النجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها قناة الشارقة الرياضية في رعايتها وتنظيمها لمثل هكذا أحداث سنوية في الإمارة بما يشير إلى أنها تخطّت دورها كناقلٍ إعلامي للمنافسات والدورات الرياضية التي تقام على الصعيد المحلي، لتصبح منظّماً لفعاليات تجمع متنافسين يتمتعون بخبرة كبيرة وقدرات عالية".

وأضاف: "تمتاز صحراء البداير ببيئة ملائمة لمثل هذه المنافسات وهذا أمر مهّد الطريق أمامنا وأمام جميع المتسابقين الذين تعتبر مشاركة البعض منهم الأولى على صعيد المنطقة العربية وهذا بحد ذاته يشير إلى المقومات الثرية التي تتمتع بها إمارة الشارقة بما يفتح المجال بشكل كبير على إقامة المزيد من هذه الأحداث، لذا عملنا على تدعيم هذه الدورة ببنية تحتية متكاملة اشتملت على أعلى معايير السلامة والأمان، وأرقى خدمات الضيافة للمساهمة بالخروج بالحدث بأبهى حلّة ونتطلع لدورات قادمة أكثر حماسة وتنافسية".

وكانت اللجنة المنظمة لفعاليات الحدث الصحراوي الأبرز، الذي شارك فيه أسماء لامعة ضمّت أكثر من 65 محترفاً وهاوياً، تنافسوا فيما بينهم على حلبة السباق لنيل اللقب الأغلى لهذا النوع من البطولات، قدّ وفّرت لجمهور المهرجان خيارات ترفيه ومتعة تلبيّ ذائقة جميع أفراد العائلة، اشتملت على دخول مجانيّ لجميع أفراد العائلة، وإقامة حفلات موسيقية لعدد من أبرز العازفين والموسيقيين.

إلى جانب ذلك تخللت الفعاليات عروض خاصة على عدد من منتجات العلامات الرياضية الصحراوية، فضلاً عن توفير لائحة متنوعة وغنية من المأكولات والمشروبات تقدمها عربات الطعام المجهّزة بالكامل والمرافقة للمهرجان، وركن خاص بالأطفال، يقام بأعلى معايير السلامة والأمان، بالإضافة إلى عقد مسابقات تقدم جوائز عينية ونقدية للجمهور والعديد من المفاجآت الأخرى.