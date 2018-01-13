الزري: 25 ألف زائر لمنتزه الشرطة الصحراوي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، يوم السبت: نحتفل باختتام فعاليات منتزه الشرطة الصحراوي وسط إقبال كبير من منتسبي شرطة الشارقة وعائلاتهم وأفراد الجمهور، الذين زاروه خلال الفترة الماضية.

وأضاف سعادته أن منتزه الشرطة الصحراوي المقام وسط الكثبان الرملية بمنطقة الكهيف التابعة لمنطقة البطائح بمدينة الذيد، استقطب أكثر من 25 آلف زائر خلال 20 يوماً، حيث استقطب اليوم الختامي أكثر من 4500 زائر من مختلف الفئات العمرية.

وتمنى سعادة اللواء قائد عام شرطة الشارقة، بأن يكون منتزه الشرطة الصحراوي مصدراً لسعادة زواره، مؤكدا أنه خلال الأعوام المقبلة، سيتم إضافة ألعاب وخدمات جديدة تسهم في إسعاد جميع زواره.