"سيوا" تنظم ملتقى الشارقة الرابع للطاقة 23 يناير

الشارقة 24:

تنظم هيئة كهرباء ومياه الشارقة "سيوا"، في 23 يناير الجاري، ملتقى الشارقة الرابع للطاقة لعام 2018، تحت شعار "نحو مستقبل مشرق"، والذي يستضيف ممثلي أكثر من 100 شركة عالمية ومحلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وبحضور 300 من المتخصصين والمهتمين بشؤون الطاقة، ويتم خلاله بحث واستعراض أحدث الأبحاث والدراسات العالمية في مجال إدارة الطاقة، ويستعرض 10 ورقات عمل يقدمها الخبراء حول مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها وإدارة الطاقة الذكية.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، أن تنظيم ملتقى الشارقة الرابع للطاقة يأتي في إطار استراتيجية عمل الهيئة ورسالتها التي أرساها كمنهاج عمل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتمثل في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تطبيق أحدث التكنولوجيا والاعتماد على المعرفة والأبحاث العلمية في تطوير مشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الطاقة والمياه، وهذا الملتقى يحقق تفاعلاً إيجابياً واسع النطاق مع عدد من كبريات الشركات العالمية والمحلية والجهات الحكومية ومن شأنه أن يحقق نتائج إيجابية في مجالات التنمية المعرفية ومناقشة التحديات الخاصة بالطاقة والمياه وتقديم حلول عملية فعالة لهذه التحديات وتبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سعادة رئيس الهيئة أن اختيار موضوعات جلسات الملتقى تم بناء على معايير دقيقة نظراً لأهمية موضوع الطاقة على جميع الأصعدة حيث تتضمن الجلسات عدداً من الموضوعات تشمل أحدث التطورات والمفاهيم الجديدة في استخدامات كابلات الطاقة والتحول إلى الشبكات الذكية في العالم والابتكار في مجال الطاقة والطاقة البديلة وإدارة وترشيد الاستهلاك وحلول الإضاءة المستدامة للمدن الأكثر ذكاء وضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لتخفيض استهلاك الطاقة من أجل مستقبل الأجيال القادمة من خلال طفرة تكنولوجية في صيانة مرافق الإنتاج والاعتماد على التنمية الخضراء، كما يناقش الملتقى تحديات الطاقة العالمية المستدامة وحلول إدارة الطاقة الذكية والمبتكرة، وأهمية الاستخدام الأمثل من خلال الإدارة والتحكم لكفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأشار سعادته إلى أن قائمة الشركات التي ستشارك في الملتقى هذا العام تضم عدداً من كبريات الشركات العالمية المتخصصة التي تعتمد على الأبحاث العلمية وتخصص ميزانيات كبيرة للأبحاث والدراسات، ما يساهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات وعقد شراكات استراتيجية، وهو ما تسعى إليه الهيئة خلال المرحلة المقبلة.