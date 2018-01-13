شرطة الشارقة تطلق راداراً لضبط شاغلي مواقف ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

دشنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، راداراً خاصاً لضبط المركبات المتوقفة في مواقف ذوي الإعاقة، وغير المصرّح لها قانوناً، والذي بدأ عمله، الأربعاء الماضي، كمرحلة تجريبية للوقوف على سلبياته وإيجابياته وتحسين أدائه لتدشينه بشكل رسمي قريباً، وسيوزع في مراكز التسوق وأمام الحدائق ومختلفة الأماكن الحيوية بإمارة الشارقة .

يأتي ذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة .

وأوضح سعادة المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الجهاز يقوم بإنذار المركبات غير المصرح لها بإضاءات تنبيهية عند دخول مواقف ذوي الإعاقة لمدة أقل من دقيقة، لتنبيه السائق بضرورة المغادرة فوراً، وإذا لم يغادر تتم مخالفته، مؤكداً أن الرادار وضع من أجل الحفاظ على حقوق شريحة ذوي الإعاقة التي تحظى بدعم من القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن الجهاز يحتوي على كاميرا تلتقط صورة للسيارة أثناء دخولها ووقت خروجها من الموقف لاحتساب فترة التوقف، إضافة إلى كاميرا فيديو توثق عملية توقف السائق المخالف للتأكد من حصول المركبة على تصريح لهذه المواقف من عدمه، إلى جانب تميز الرادار الجديد في عمله بالطاقة الشمسية وهو صديق للبيئة .