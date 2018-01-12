عبد الله بن سالم القاسمي يحضر أفراح المحمود والكعبي بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد جاسم محمد المحمود، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة السيد عبيد سعيد الكعبي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف - الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية بالشارقة والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.