لجنة سباق أندية الثقافة والفنون بالشارقة تقر ميزانيتها السابعة

الشارقة 24:



اعتمدت اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون بالشارقة، خلال اجتماعها مساء الخميس، بمقر مجلس الشارقة الرياضي في مدينة الشارقة، ميزانيتها للدورة السابعة، متضمنة الجوائز المالية التي ستمنح لكافة الفائزين في فروع السباق، بعد أن اعتمدت شعارها للدورة الحالية "عام زايد".



ودعت اللجنة الأندية إلى مواصلة تحفيز كافة لاعبيها، للمشاركة في فئات السباق للوصول إلى غاياته في إيجاد لاعب موهوب ومثقف، وبحثت سير أعمالها بشأن كافة الأعمال المرتبطة بالسباق في دورته السابعة.



وناقش الأعضاء، سبل مواصلة تطوير السباق، وجهود تشجيع إقبال اللاعبين من كافة أندية الإمارة للمشاركة بفئاته، والتي تشمل: القرآن الكريم والشعر والمسرح والرسم والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والقصة القصيرة والمعلومات العامة والإنشاد .



ورفعت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم ، توصياتها إلى مجلس الشارقة الرياضي بشأن إضافة سباق الأندية للثقافة والفنون إلى معايير جائزة التميز لمجلس الشارقة الرياضي، من منطلق منح الأفضلية للأندية للمشاركة في السباق بمعايير الجائزة، وأكدت ضرورة أن تتناول أعمال المشاركين شعار "عام زايد"، لتعكس هذه الأعمال، ما حققه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من إنجازات ونهضة حضارية كبيرة.