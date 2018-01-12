إحصاء وشرطة الشارقة تخرجان دورة "المعاينة الإحصائية"

الشارقة 24:



حضر الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير عام دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، حفل تخريج دورة "المعاينة الإحصائية" في مسرح إدارة ترخيص فحص السائقين بشرطة الشارقة، والتي نظمتها الدائرة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة بالشارقة، بمشاركة 25 موظفاً من مختلف الدوائر الحكومية بالإمارة.

وتهدف الدورة إلى تطوير العمل الإحصائي في مؤسسات ودوائر الشارقة، إذ تفتح شرطة الشارقة ذراعيها مرحبة بالتعاون والتدريب مع كافة المؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة لتطوير العنصر البشري الذي يعد من أهم الأولويات التي وضعت ضمن استراتيجيات حكومة الشارقة المنبثقة من الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة بتطوير المعارف والمهارات والقدرات للكوادر الوطنية لمواكبة التطورات والتحديات المحلية والعالمية، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها العالم بتدريب الموظفين وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفاعلية ورفع الكفاءة ومستوى الإنتاجية.

وأكد سعادة العقيد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بالشارقة في كلمة له خلال الحفل، أهمية دعم متخذي القرار من مسؤولي الدوائر بالبيانات الإحصائية الدقيقة، خاصة مع تزايد أهمية النشاط الإحصائي في المؤسسات المختلفة حتى تساعدهم على اتخاذ القرار وفق أسلوب علمي بما يخدم التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.