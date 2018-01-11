شرطة الشارقة تنظم جولة ترفيهية لكبار السن بمنتزه الشرطة الصحراوي

الشارقة 24:





في أجواء احتفالية ضمن فعاليات المقامة بمنتزه الشرطة الصحراوي نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع دار رعاية المسنين وبلدية مليحة بإمارة الشارقة، زيارة لعدد من المسنين لمنتزه الشرطة الصحراوي، بحضور العميد خليفة المري نائب مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والمقدم مبارك الرصاصي والنقيب حميد الكندي من مكتب القائد العام وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة الشارقة.

حيث تم اصطحابهم بجولة ترفيهية بالمنتزه وشهدوا بعدها العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات الثقافية والعروض المسرحية والفقرات التراثية والمسابقات شعبية، لإضفاء جو من المتعة والمرح في نفوسهم، معبرين عن سعادتهم لما شاهدوه من فعاليات متنوعة، صاحبها توزيع جوائز قيمة على الفائزين في المسابقات للعديد من الفقرات.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على مشاركة كبار السن أجمل اللحظات واحساسهم بالقيم الإنسانية والاجتماعية التي تمثل دعماً كبيراً للتواصل الإنساني والمساهمة في ترسيخ القيم التي تراعي كبار السن وتعزز الاهتمام والعناية بهم لدى كافة أفراد وفئات المجتمع.