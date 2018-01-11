تخريج 4 دورات تخصصية بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة بتخريج 4 دورات تخصصية وورشة عمل والتي نظمها معهد تدريب الشرطة بمشاركة 108 منتسب من ضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات في وزارة الداخلية.

يأتي عقد هذه الدورات في إطار حرص شرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية برفع كفاءة المنتسبين وفق أفضل المعايير العالمية وتعزيزاً لجودة الخدمات في كافة المجالات.

وقد تلقى المنتسبون خلال فترة الدورات العديد من مختلف الدروس النظرية والمفاهيم الخاصة بمتطلبات كل دورة وذلك لتطوير العمل الشرطي وتأهيل المنتسبين وتطوير قدراتهم الفكرية والعملية بالإضافة إلى إكسابهم الكفاءة والخبرة اللازمة لتأدية أعمالهم على أكمل وجه.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من الضباط ورؤساء الأقسام بالإدارة تم توزيع الشهادات على محاضري الدورة والخريجين متمنين لهم التوفيق والنجاح.