المقدم المحرزي: أكثر من 1000 مقطورة تم تسجيلها منذ تطبيق النظام الجديد

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



في إطار الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من وزارة الداخلية، والمتمثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين لحماية مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية، خصوصاً التي تسببها المقطورات الغير ملتزمة بالاشتراطات الأمنية المطلوبة، صرح المقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم ترخيص الآليات بإدارة ترخيص الاليات والسائقين بشرطة الشارقة أنه تم تسجيل أكثر من 1000 مقطورة منذ تطبيق النظام الجديد لترخيص المقطورات، ونصف المقطورات الصادر بتاريخ 17/8/2017 حتى اليوم.

ودعا المقدم المحرزي أصحاب الشركات والأفراد إلى ترخيص المقطورات ونصف المقطورات للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، وتجنباً للوقوع في المخالفة المرورية التي نص عليها قانون السير والمرور، والتي نصت بغرامة مقدارها "1000" درهم، لمرتكب مخالفة قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص.

وتوجه رئيس قسم ترخيص الآليات بشرطة الشارقة بالشكر الى جميع من قام بتسجيل مقطوراتهم، داعياً باقي أصحاب الشركات وأفراد الجمهور إلى تسجيل المقطورات لجعل الطرق أكثر أمان، وضمان سير هذه المقطورات على الطرق بكل أمان والتأكد من تحقيقها لشروط السلامة المرورية.