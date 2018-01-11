9161 أسرة مستحقة للمساعدة الشهرية في "الخدمات الاجتماعية" بالشارقة 2017

الشارقة 24:

بلغ العدد التراكمي لمستحقي المساعدة الاجتماعية الشهرية 9161 أسرة حتى عام 2017 بالشارقة والأفرع التابعة لها، والتي تقدمها إدارة المساعدات الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، كما بلغت مساعدات التدخل العاجل للمستفيدين والمسجلين في الدائرة 433 مساعدة خلال عام 2017، وبالمناسبة قالت علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، إن الإدارة تعنى بدراسة طلبات المقدمة لها من مستحقي المساعدة والمسجلين في الدائرة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حيث يتم الكشف عن كل الحالات بحسب نوعها في حالة التدخل السريع مثلاً يتم الكشف عن طريق الأخصائي، والذي يقرر حالته المعيشية المتدنية بناء على الواقع الذي شاهده أو ما يعرف بالقوائم الاستدلالية، من خلال عدة طرق لمتابعته سواء المتابعة الميدانية، المكتبية، والهاتفية، محدداً ما هي احتياجات الأسرة والتي تكون متنوعة، وبلغ إجمالي المتابعات إلى 13644 متابعة خلال عام 2017، وتشير الزعابي أن الدائرة تقوم بتوفير بطاقة هدية "البشامة"، والتي تصدرها الجمعية التعاونية بالشارقة وتقدمها للأسرة المتعففة وذلك بشكل شهري، كما وأوضحت أن إجمالي البطاقات التي تم توزيعها خلال عام 2017 بلغت 313 على مستوى جميع الأفرع التابعة لها.

وأعقبت بالقول، أن قيمة المساعدة تحسب على عدد الأفراد المعالين في الأسرة ومقارنتها بإجمالي دخل الأسرة وفقاً للجدول المقرر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأهم الفئات المسجلة في الدائرة الأرامل والمهجورات والمطلقات أو أبناء المتزوجة من غير مواطن، وأبناء المواطنة المتوفاة المتزوجة من غير مواطن وغير المتزوجات أو من لديه عجز صحي أو طالب علم أسر السجين وأسر المرضى النفسيين وأسر التفكك الأسري وأسرة المدمن، الشيخوخة، العجز المادي.



ولقبول الطلبات هناك شروط وضوابط للحصول على المساعدة الاجتماعية، من أهمها أن يكون مواطناً من إمارة الشارقة ومقيماً فيها بشكل دائم، وأن يكون صافي دخله أقل من المستوى المعيشي اللائق، ومطابقاً لقرار المجلس التنفيذي في حكومة الشارقة، وهذا المبلغ سيتغير بناء على مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، والذي أمر بزيادة المساعدات 100%، والذي سيطبق ابتداءً من يناير 2018.