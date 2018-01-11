"التنمية الأسرية" تتسلم شهادة "الآيزو" في جودة الخدمات

الشارقة 24:

تسلمت مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة شهادة الاعتماد الدولية "الآيزو ISO9001:2015"، لنظام إدارة جودة خدماتها في مجال تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة للأسرة والمجتمع.

حيث نالت الإدارة 6 شهادات آيزو لنظام إدارة الجودة 9001-2015 للمرة الأولى على مستوى إمارة الشارقة ممثلة في الفرع الرئيس في الشارقة، وفروعها بدبا الحصن وكلباء والذيد وخورفكان والمدام، بعد تطبيقها لجميع متطلبات المواصفة الدولية.



وقد جاء هذا الإنجاز المتميز بعد وضع خطة عمل تضمنت مرحلة الإعداد ‏ومرحلة التطبيق ومرحلة التدقيق ‏حتى المرحلة النهائية التي توجت ‏بالحصول على الشهادة بجدارة دون أي حالة ‏عدم مطابقة، وبفريق عمل داخلي من موظفي الإدارة.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لالتزام الإدارة بتطبيق أعلى المعايير الدولية لتوفير أقصى، درجات الرعاية الاجتماعية لكل أفراد الأسرة وفئات المجتمع في إمارة الشارقة، وذلك برعاية كريمة ومتابعة حثيثة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إذ تحرص سموها في توجيهاتها على تطبيق أرقى المعايير وأفضل الاستراتيجيات التي ترتقي بوضع الأسرة وتلبية احتياجات أفرادها، وتسهم كذلك في تمكينها نفسياً واجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً.

وأعربت سعادة موضي بنت محمد الشامسي رئيس الإدارة بكلمة قالت فيها: نعاهد أنفسنا ونتحداها من أجل أن نصل إلى قمم النجاح والتميز وهذه هي رسالتنا في العمل القائم على الأسس القوية والمتينة، لذا حصلت الإدارة على تلك الشهادة، إذ لم يأتي من فراغ إنما كان نتاج العمل الجاد وهو بوابة التميز والنجاح وعكس التزام ومسؤولية وعطاء جميع الموظفين ، مضيفة إننا نقدم هذا الحصاد إلى الوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وإلى مقام صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حفظهما الله وممتنين لهما على كل الدعم والتوجيه والثقة بقدراتنا، والمضي نحو العمل الاجتماعي التنموي في مجال الأسرة، ونحو مصاف المؤسسات المتميزة في هذا المجال وفق المعايير العالمية في تقديم الخدمة على أعلى المستويات، مؤكدة على الاستمرار والالتزام برسالة ورؤية الإدارة من أجل تحقيق أهدافها كفريق عمل متكاتف.

كما أعربت آمنة خلفان عبيد، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، عن اعتزاز مراكز التنمية الأسرية بالحصول على شهادة الجودة العالمية التي تعتبر اعترافاً دولياً بما وصلت إليه من تميّز وكفاءة على نحو يضاهي المؤسسات العالمية، مؤكدة الالتزام والسعي المتواصل للارتقاء بمستوى خدماتها وجودة معاييرها.

ووجهت الشكر والتقدير لفريق العمل من الموظفين الذين كان لتفانيهم المساهمة الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز الرفيع.

وذكرت أن مراكز التنمية حرصت منذ إنشائها على تبني وتطبيق مفاهيم الجودة العالمية والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الجودة والتميز في الخدمات كافة، وذلك لتطوير عملياتها بجهود وعطاء موظفيها باتجاه تحقيق استراتيجيتها ورفع كفاءة خدماتها لتنمية الأسرة وخدمة المجتمع.

وختمت خلفان بالقول: إن حصولنا على شهادة الجودة العالمية من جهة دولية مرموقة وذات مصداقية عالية يعتبر تجديداً للثقة بما تتبناه المراكز من معايير وضوابط رفيعة في ممارساتها المهنية والاجتماعية، واعترافاً بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به خدماتها الاجتماعية المتكاملة.

وتحدثت موزة الشحي، مدير إدارة الأفرع في مراكز التنمية الأسرية قائلة: بذلنا جهوداً مضنية وواجهنا الكثير من التحديات من أجل تلك اللحظة التي نجني فيها ما زرعنا، و حصولنا على شهادة "الآيزو ISO9001:2015 يدفعنا دفعاً للوصول إلى تحسين مستوى الخدمات التي نقدمها للمجتمع الذي وضع ثقته فينا، فهي تعتبر بوابة جديدة أمامنا لإيجاد نظام مقنن لجميع العمليات في الإدارة.

وقال محمد الشاعر مدير إدارة الموارد البشرية في مراكز التنمية الأسرية إن الإيمان والقناعة من كل الموظفين بأهمية شهادة الآيزو كان الدافع الأول أمامنا لتحقيق النجاح الذي حلمنا به كثيراً، واستطعنا أن نصل إليه، والحقيقة أن المقبل ليس سهلاً على الإطلاق، لأنني أعتبر أن الأهم من النجاح هو الحفاظ عليه، لذا أقول إن حصولنا على الآيزو خطوة مؤثرة، ولكنه تحد كبير يلزمنا بأن نكون على قدر المسؤولية، وأن نطور أنفسنا وقدراتنا طوال الفترات المقبلة.