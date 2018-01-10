الشرطة المجتمعية بالشارقة تطلق حملة "بر آمن"

الشارقة 24:

أطلقت الشرطة المجتمعية بالشارقة حملة توعوية بعنوان "بر آمن"، وذلك للحفاظ على البيئة البرية، والعمل للحد من استهتار بعض السائقين ومرتادي المناطق البرية في إمارة الشارقة، والتي بدورها تؤدي إلى التلوث وتؤثر على الصحة العامة، وكذلك للحد من الحوادث الناتجة عن الاستهتار بقيادة المركبات، وعدم الانتباه والطيش والتهور في هذه المناطق، والتي تشهد ازدياد في ارتيادها من قبل أفراد المجتمع وخاصة مع اعتدال الأجواء في فصل الشتاء.



وقام فريق من الشرطة المجتمعية وطالبات متدربات من جامعة الشارقة، بتوزيع منشورات توعوية على سائقي المركبات، واستهدفت الحملة منطقة السيوح والبطائح والبداير.